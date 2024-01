Una donna è stata segnalata per possesso di stupefacenti, cocaina ed hashish, nel quartiere Rancitelli.

PESCARA – Gli agenti della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia, nel pomeriggio di ieri ha svolto verifiche approfondite nelle zone periferiche della città. Durante il servizio, un uomo è stato denunciato dagli agenti perchè sorpreso con due coltelli in tasca, mentre una donna è stata segnalata alla Prefettura di Pescara in qualità di assuntrice di stupefacenti.

L’uomo si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta in via Tavo, intorno alle 17:30. Gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione personale, scoprendo che l’uomo andava in giro per Pescara con due coltelli in tasca, anzi nelle tasche della giacca. E’ stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi e di oggetti idonei all’offesa.

La donna invece è stata notata nel quartiere Rancitelli. Addosso la trentaquattrenne aveva cocaina ed hashish.