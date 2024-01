Incidente sul lavoro a Jesi, morto un uomo caduto dal tetto della Cnh

Dal 3 febbraio riparte ad Osimo il corso base di formazione “Amici Speciali” per i nuovi volontari 2024 della Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS: una vera e propria esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. È possibile presentare la domanda di partecipazione ai corsi fino al 31 gennaio 2024.

ANCONA – Il “filo prezioso” che unisce chi non vede e non sente al resto del mondo: sono i volontari della Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS, una risorsa fondamentale per permettere a bambini e adulti sordociechi di vivere relazioni spontanee e sentirsi più partecipi delle proprie vite, su cui utenti, famiglie e l’intera Fondazione hanno da sempre potuto contare. Per acquisire le competenze necessarie, dal 3 febbraio riparte ad Osimo il corso base di formazione “Amici Speciali “per i nuovi volontari 2024.

C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la domanda di partecipazione ai corsi, che sono completamente gratuiti e permetteranno agli aspiranti volontari di conoscere gli utenti, imparando a relazionarsi con loro, per comprenderne i bisogni, comunicare e supportarli nell’orientamento e nella mobilità.

«I volontari sono una risorsa importantissima e rappresentano un supporto fondamentale nelle attività dei Centri Residenziali e dei Servizi e Sedi Territoriali – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – Ogni volontario è prezioso e indispensabile: ciascuno di loro rende possibile l’inclusione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, favorendo relazioni spontanee che contribuiscono a migliorare la qualità di vita di chi non vede e non sente. Quanti decideranno di diventare volontari per la nostra Fondazione non vivranno solo un percorso formativo, ma una vera e propria esperienza di vita».

“AMICI SPECIALI” 2024 AD OSIMO

Il corso base “Amici Speciali” 2024 dedicato ai nuovi volontari del Centro Nazionale di Osimo si articolerà in una serie di lezioni teoriche online e in presenza, tenute da professionisti della Fondazione e, attraverso attività pratiche con gli utenti della “Lega”, i partecipanti verranno affiancati da volontari già esperti e operatori della Fondazione. Gli appuntamenti online si terranno: sabato 3 e 10 febbraio dalle 9:00 alle 12:00 e mercoledì 7 e 14 febbraio, dalle 18:00 alle 20:00. Gli appuntamenti in presenza, invece, si terranno sabato 17 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00 e sabato 24 febbraio, dalle 9:00 alle 16:30. Il corso in presenza si svolgerà presso il Centro Nazionale, in via Linguetta, 3 – Osimo (AN). Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.legadelfilodoro.it

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2024 e si potrà aderire chiamando dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, i seguenti numeri: 071/7245304 – 338/7803093; oppure scrivendo un’e-mail di richiesta all’indirizzo volontariato.osimo@legadelfilodoro.it.