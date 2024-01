Violenze nella colonia, nei guai educatore della Val Vibrata: cinghiate ai bambini

Sarebbe un cinquantenne martinsicurese l’uomo denunciato per violenze dai genitori di un bambino di 12 anni. L’educatore, in base alle accuse nei suoi confronti, avrebbe usato violenza su due ragazzini che partecipavano ad una colonia estiva sui Monti Sibillini, tra cui schiaffi e cinghiate.

TERAMO – Durante una colonia estiva organizzata da una parrocchia della Val Vibrata sui Monti Sibillini, un educatore avrebbe perso la pazienza contro alcuni bambini al punto da usare violenza contro di loro, tra cui schiaffi, borracce scagliate contro e perfino cinghiate. Le indagini sono partite in seguito alla segnalazione di un medico del Pronto Soccorso di San Benedetto che ha visitato un ragazzino di 12 anni. Ha rilevato segni di percosse ed ha chiamato i Carabinieri. Successivamente i genitori del giovane hanno sporto denuncia contro un uomo. Si tratterebbe di un cinquantenne residente a Martinsicuro.

Oltre al ragazzino di 12, anche altri hanno dichiarato di essere stati picchiati dall’educatore: uno sarebbe stato preso per il collo e strattonato violentemente. Un altro sarebbe stato colpito da uno schiaffo. Solo in questo ultimo caso c’è un testimone oculare, mentre per gli altri episodi solo la testimonianza delle vittime. Il ragazzino addosso al quale sono stati rinvenuti segni di cinghiate invece, ha affermato che l’educatore gli ha scagliato contro una borraccia in metallo che lo avrebbe colpito alla nuca. I referenti della colonia invece avrebbero detto agli inquirenti che le cinghiate ai bambini sarebbero voci messe in giro per ripicca: i ragazzini non andavano d’accordo con l’educatore.

A metà dicembre le indagini coordinate dal sostituto procuratore Saramaria Cuccodrill si sono concluse. Ora spetta alla Magistratura pronunciarsi e decidere se rinviare a giudizio l’uomo oppure no.