Carnevale 2024, i ringraziamenti del presidente Coccia ai membri del comitato di Quartiere Anfiteatro

Le risorse provengono dal Fondo dello Sviluppo e della Coesione, FSC. I 13 milioni in arrivo a Roseto degli Abruzzi saranno impiegati per scogliere, , efficientamento del PalaMaggetti ed all’ampliamento del porto turistico. Nugnes: «parzialmente soddisfatti, ma non ci accontentiamo.

TERAMO – Anche Roseto degli Abruzzi beneficerà dei fondi FSC spettanti all’Abruzzo in seguito alla firma dell‘Accordo di Sviluppo e Coesione firmato tra governo e Regione, con 13 milioni di euro che arriveranno in città nei prossimi tempi.

Il sindaco Mario Nugnes, per smorzare le polemiche venutesi a creare nei giorni scorsi, ha chiarito come queste risorse verranno impiegate: «A prescindere dalle polemiche di parte, che a me non piacciono perché penso che si debba sempre lavorare assieme per il bene comune, è giusto fare un po’ di ordine su quello che i Fondi di Sviluppo e Coesione prevedono per la città di Roseto degli Abruzzi. La Dgr 74 del 2024 cristallizza una realtà inequivocabile: ovvero la relazione costante, al di là dei colori politici, tra la nostra Amministrazione Comunale e la Regione Abruzzo che ha saputo, per quanto di nostra competenza, concretizzare diversi interventi».

«Si tratta di 6,1 milioni di euro riguardanti le scogliere e quindi per la messa in sicurezza della nostra costa con diverse opere connesse. Poi ci sono i 2 milioni di euro per l’efficientamento e il miglioramento di un edificio principe per il nostro territorio come il PalaMaggetti; un risultato, quest’ultimo, raggiunto anche grazie ad uno studio di fattibilità presentato dalla nostra Amministrazione alla Regione con tanto di numeri e dati. Infine, ci sono i 5 milioni di euro destinati all’ampliamento del nostro porto turistico che si andranno ad aggiungere a quelli che arriveranno attraverso altri canali di finanziamento per il fiume Vomano».

La nota del sindaco prosegue: « Anche qui, a pagare, sono stati i rapporti costanti con il Sottosegretario e con l’Ente Regione, fatti di cordialità e rispetto istituzionale, pur consapevoli delle differenze politiche. Mi preme sottolineare questo per rispondere a chi, ancora una volta, preferisce alimentare polemiche invece di rallegrarsi di fronte ai successi per il nostro territorio. L’arrivo di questi fondi ci lascia parzialmente soddisfatti ma da buoni amministratori non ci accontentiamo e puntiamo ad intercettarne altri come, ad esempio, quelli previsti per l’ambito della Rigenerazione Urbana per il quale nulla è stato dato alla nostra città all’interno del F.S.C. Abbiamo già pronti progetti importanti per l’Arena 4 Palme, per il Mercato Coperto, per il Pontile e li presenteremo all’interno dell’annunciato bando da 80 milioni di euro destinato ai Comuni sotto il 30mila abitanti. Ci faremo trovare preparati visto che, per queste opere, abbiamo progetti pronti e siamo certi che un futuro consigliere regionale in rappresentanza del nostro territorio potrà lavorare per l’accoglimento delle nostre istanze».