Fondi Covid indebitamente percepiti in una Asd di L’Aquila: sequestrati 115 mila euro

Il portavoce della Lega Abruzzo Francesco De Santis illustra la visita di domani a L’Aquila del ministro dei Trasporti Salvini e commenta soddisfatto i cinque anni di «buon governo» regionale.

L’AQUILA – «Domani ripercorreremo insieme a Matteo Salvini questi cinque anni di buon governo. Il Vice Premier sarà a L’Aquila alle ore 17:30 presso Villa Giulia in via Giovanni di Vincenzo». A sottolinearlo è il portavoce della Lega Abruzzo, Francesco De Santis. che spiega: «il Vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega sarà in città, accompagnato dal segretario regionale della Lega Abruzzo e Sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D’Eramo, per presentare tutti i candidati alle elezioni regionali delle quattro province».

«Cinque anni fa, con la disastrosa giunta di sinistra, l’Abruzzo era finito per diventare una regione in ginocchio. Maglia nera in tutto, credibilità strutturale sotto zero. C’era difficoltà a spendere perfino i fondi comunitari nel settore agricolo, strategico per lo sviluppo della nostra regione. Ospedali chiusi, servizi dimezzati, trasporti inefficienti e investitori che si tenevano ben lontani dalle nostre città. Oggi la realtà è completamente diversa e il merito è della qualità dell’azione che la Lega è riuscita a portare avanti nella giunta e nel consiglio regionale di centrodestra».

Quella di domani sarà dunque «un’occasione per fare il punto sul lavoro svolto in Regione in questi anni e su ciò che va ancora fatto per migliorare le condizioni di vita degli abruzzesi. La sfida chiave è sulle infrastrutture, sui trasporti e sulla logistica. Sfida che ci vede pronti e preparati per trasportare l’Abruzzo su una dimensione mediterranea ed europea. Siamo certi – aggiunge – che, nei prossimi cinque anni, la Lega continuerà ad essere protagonista del cambiamento. Noi domani andremo a presentare, come più volte detto in questi giorni, donne e uomini che rappresentano la sintesi perfetta tra preparazione politica e professionale. Figure serie che interpretano e sapranno interpretare dopo il 10 marzo, con il giusto spirito di servizio verso la comunità, il proprio ruolo. Donne e uomini che hanno come primo valore quello dell’appartenenza. Servizio, coerenza e lealtà devono essere le stelle polari di tutti nel prossimo governo regionale».