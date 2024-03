E’ di Nereto il miglior studente d’Abruzzo 2022\23

Abdil Ferati, studente diplomatosi lo scorso anni all’Istituto Peano Rosa di Nereto, ha ottenuto una borsa di studio regionale per essere risultato il miglior studente d’Abruzzo dell’anno scolastico 2022\23.

TERAMO – «Sono molto felice del riconoscimento, che arriva a suggello di 13 anni di impegno sui libri». E’ più che soddisfatto Abdil Ferati, studente di 20 anni di origine albanese nato a Sant’Omero, ma residente a Nereto, dopo aver ottenuto una borsa di studio per essere risultato il miglior studente della Regione Abruzzo nell’anno scolastico 2022\23. Il giovane si è diplomato lo scorso anno all’istituto Peano Rosa di Nereto.

«Il premio è stato assegnato in base alla media scolastica, ma sicuramente hanno contribuito anche l’impegno come rappresentante di studio e la mia condotta. Quest’anno non mi sono iscritto all’Università, perché ho deciso di riflettere a fondo nel corso dell’anno quale indirizzo scegliere, anche se sono orientato verso Giurisprudenza».

Qualche idea su cosa fare da grande però, Abdil Ferati ce l’ha: «Ho avuto la fortuna di avere come esempio il mio professore di Diritto, l’avvocato Vincenzo lo Sterzo e mi piacerebbe un giorno essere professore come lui. Per me è stato un punto di riferimento non solo a scuola, ma nella vita, mi ha incoraggiato fino dal primo momento e gli devo tutto».