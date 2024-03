Tre i colpi a lui ascritti, più uno tentato. Gli altri colpi commessi a Camerano e in provincia di Trani.

ASCOLI PICENO – A Orte, in provincia di Viterbo, un uomo di 53 anni è stato arrestato per una serie di rapine in banca, commesse anche a San Benedetto del Tronto e Grottammare, nelle quali fungeva da palo e da basista. Oltre a lui, 4 complici sono stati denunciati in stato di libertà. Tre i colpi riusciti, uno quello saltato, ma comunque tentato.

L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, mentre l’operazione dello scorso mercoledì 28 febbraio è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, del Nucleo Operativo della Compagnia di Osimo (AN) e quelli della Stazione di Orte.

La prima rapina è stata commessa nel 2022 a Camerano: due uomini col volto coperto da un passamontagna si sono fatti consegnare 140 mila euro da un addetto. In seguito alle indagini, le forze dell’ordine hanno accertato la presenza dell’uomo, già noto per un episodio analogo. Insieme alla sua “batteria” tentò un colpo ad Acquasparta, in provincia di Trani, nel 2023, facendo un foro nella parete perimetrale di un istituto di credito. Il colpo venne sventato dall’arrivo di una volante dei Carabinieri.

Tra l’ottobre ed il novembre del 2022, le rapine in banca a San Benedetto e Grottammare. Armati di taglierino e col volto coperto, i malviventi si sono fatti consegnare oltre 141 mila euro.

Dopo il fotosegnalamento l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Viterbo.