Anja Cantagalli di Cityrumors stava seguendo il comizio di Luciano D’Alfonso quando un contestatore del politico le ha strappato dalle mani il telefono con cui lo stava riprendendo. Solidarietà da parte del senatore e dell’Ordine dei Giornalisti.

TERAMO -Stava riprendendo le persone che stavano contestando Luciano D’Alfonso la giornalista aggredita questa mattina davanti all’Asl di Teramo. Anja Cantagalli di Cityrumors stava filmando i contestatori che volevano disturbare il comizio organizzato dal senatore, quando uno di essi le ha strappato il telefono dalle mani. Quando è intervenuta la polizia, il telefono è stato buttato a terra.

L’onorevole, che ha espresso a propria solidarietà alla giornalista, ha così ricostruito la vicenda: «Come da me preannunciato sin da ieri su Facebook e alle testate giornalistiche, stamattina mi sono recato davanti alla sede della ASL a Teramo, per fare dieci domande alla persona giuridica del direttore generale dell’azienda sanitaria, a salvaguardia della libertà degli operatori della sanità e del diritto alla salute, da mettere al riparo dalle prepotenze della Regione in scadenza.

Durante questa mia iniziativa, un gruppo di contestatori – chiaramente organizzato con clacson e trombette – ha cominciato a rumoreggiare a pochi metri di distanza. Anja Cantagalli si è avvicinata per riprenderli con il proprio cellulare, e qui è scattata l’aggressione: le hanno strappato il telefono dalle mani e non intendevano riconsegnarglielo. La giornalista ha dovuto chiamare la polizia per farsi ridare lo strumento di lavoro, che i contestatori hanno gettato per terra schernendola con la frase: “Sei stata tu a buttarlo, volevi ricomprartene uno nuovo”.

Rinnovo tutta la mia solidarietà ad Anja Cantagalli e mi metto a sua disposizione per eventuali testimonianze mirate alla ricostruzione della verità, al contempo esprimo la più totale riprovazione per questo atto violento e intimidatorio ai danni di una operatrice dell’informazione, riprovazione che si estende anche ai mandanti di questo gruppo di contestatori. Le contestazioni sono legittime ma non devono mai sfociare in atti di violenza, a maggior ragione nei confronti di una donna proprio nella giornata dell’8 marzo».

Anche l’Ordine dei Giornalisti ha espresso la propria solidarietà alla giornalista aggredita oggi a Teramo: «Si tratta di un brutto episodio di intolleranza e di violenza nei confronti della giornalista ma rappresenta anche un attacco al diritto all’informazione. I giornalisti svolgono un ruolo cruciale fornendo informazioni fondamentali per il dibattito pubblico. Ormai non bastano più parole di condanna, si tratta invece di mettere in atto azioni concrete per proteggere i giornalisti e per garantire loro che possano continuare a svolgere il loro lavoro in sicurezza. E’ auspicabile che le autorità accertino le identità degli aggressori per metterli in condizione di risponderne dinanzi alle autorità competenti».

Alla giornalista, che ha reso noto che sporgerà denuncia, va tutta la solidarietà da parte della redazione de Il Martino.