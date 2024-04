Nominata la nuova Giunta Regionale: confermate le indicazioni della vigilia

A Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila si tiene la prima seduta del Consiglio Regionale d’Abruzzo, con la presentazione della Giunta. Non ci si attendono grosse sorprese: 3 assessori a Fratelli d’Italia, 1 a testa per la Lega e Forza Italia. Quest’ultima però dovrebbe portare a casa qualcosa in più e il carroccio storce il naso.

L’AQUILA – Si apre alle 11:00 di questa mattina, mercoledì 10 aprile, a Palazzo dell’Emiciclo la XXII legislatura, con la prima seduta del Consiglio Regionale d’Abruzzo dopo le elezioni che lo scorso 10 marzo hanno riconfermato Marco Marsilio. Non proprio volti nuovi della politica quelli che siederanno in Consiglio, così come non ci si attendono tante new entry in Giunta.

Se il Presidente ufficializzerà gli assessori soltanto oggi, già da ieri sono cominciati a circolare i nomi di chi farà parte della Giunta, dopo una lungo vertice tenutosi tra le forze di maggioranza nel quale non sono mancati momenti di tensione. Lega e Forza Italia si sono presentate intenzionate a fermare lo «strapotere di Marsilio». Alla fine è arrivata la fumata bianca, ma il carroccio ha conservato qualche mugugno, non escludendo addirittura l’appoggio esterno. Entrambe dovrebbero ottenere un assessore a testa. La Lega dovrebbe esprimere anche il vice presidente di Giunta, mentre Forza Italia il presidente del Consiglio Regionale e il sottosegretario alla presidenza. A Noi Moderati il vice presidente del Consiglio Regionale.

Tra le fila del primo partito della maggioranza, la vera sorpresa: Paolo Gatti, rientrato in Fratelli d’Italia proprio per la competizione elettorale regionale, non avrebbe ricevuto l’incarico da assessore, nonostante sia risultato il primo degli eletti a Teramo ed il secondo in Abruzzo. Una decisione che ha sorpreso molti. Secondo alcuni Marsilio ha preferito premiare i fedelissimi, secondo altri Gatti paga la provenienza da una roccaforte del centrosinistra nelle scelte delle direttrici politiche da seguire. Qualcun altro ancora pensa che possano aver trovato una quadra su altri incarichi. Nel frattempo nessuno dei due ha commentato il passaggio, ma al momento eventuali fratture vengono tenute sotto traccia.

Questa, salvo sorprese, dovrebbe essere la composizione della Giunta: Mario Quaglieri al Bilancio (FdI), Tiziana Magnacca al Lavoro (FdI) Umberto D’Annuntiis ai Trasporti(FdI), Nicoletta Verì alla Sanità (lista Marsilio Presidente), Emanuele Imprudente all’Agricoltura e vice presidente della giunta(Lega), uno tra Lorenzo Sospiri o Roberto Santangelo (FI) dovrebbe ottenere un assessorato da definire o la presidenza del Consiglio. Per seguire la diretta del primo Consiglio Regionale della XII Legislatura, è possibile cliccare su questo link.