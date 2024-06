L’ambulanza corre a sirene spiegate, ma il piccolo ha fretta: parto a bordo

Un bimbo con una gran voglia di venire alla luce è nato sull’ambulanza che stava trasportando lui e la madre in Sala Parto, assistito dai soccorritori della Croce Verde di Villa Rosa.

TERAMO – Ha atteso abbastanza il suo momento ed ha deciso di nascere senza ulteriori indugi, in barba a traffico, strade, protocolli sanitari o stanze d’ospedale. Un bimbo ieri sera, mercoledì 19 giugno, è venuto al mondo a bordo dell’ambulanza che lo stava trasportando in ospedale, senza attendere di vedere come è fatta una Sala Parto. Alle 21:47 ha emesso il suo primo vagito direttamente a bordo del mezzo, per la gioia della madre, dell’equipaggio e degli operatori sanitari collegati al telefono per assistere i soccorritori della Croce Verde di Villa Rosa che stavano procedendo al trasporto della donna incinta.

Quando è arrivata la segnalazione, l’ambulanza guidata da Nevio Di Pietro, con a bordo i volontari Stefania Napoliello, Massimo Piergallini e Federico Viscioni è partita in codice rosso in direzione di Controguerra. Arrivati sul posto hanno caricato sull’ambulanza la donna incinta, ma il parto non poteva più essere rimandato. Con l’ausilio telefonico dalla Centrale Operativa 118 di Teramo, gli operatori della Croce Verde hanno gestito le concitate fasi dell’intervento.

«È stato un momento pieno di emozioni intense e di felicità indescrivibile» ha affermato la soccorritrice Stefania Napoliello che, coadiuvata dai colleghi, ha aiutato la donna a partorire.

Subito dopo il lieto evento la mamma e il nascituro, entrambi in buona salute, sono stati trasportati all’ospedale di San Benedetto del Tronto dove hanno ricevuto tutte le attenzioni del caso.

«Ci tengo a ringraziare gli operatori della centrale Operativa di Teramo per la professionalità con cui hanno seguito l’intervento e i volontari della Croce Verde per l’impegno e la dedizione con cui effettuano il soccorso in emergenza. Una collaborazione continua tra professionisti e volontari del settore sanitario che consente di svolgere al meglio gli interventi e che ha portato una situazione così delicata a concludersi con una grande gioia per tutti» ha affermato il presidente dell’associazione Franco Rubini.