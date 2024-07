consegnati i lavori del centro radiologico di montorio al vomano

Le liste d’opposizione hanno chiesto che sul sito del Comune vengano pubblicati titoli accademici e compensi di tutti i membri della Giunta Comunale.

TERAMO – La domanda del consigliere Giansante, che ha chiesto con quale titolo accademico venisse posta un’interrogazione relativa al Piano del Verde, ha infiammato l’ultima parte del Consiglio Comunale tenutosi a Martinsicuro lo scorso lunedì 15 luglio ed ha scatenato le polemiche delle opposizioni. Dopo la presa di posizione di ieri del Partito Democratico, torna sulla questione anche la diretta interessata, Marta Viola, che, insieme alla consigliera di minoranza Simona Lattanzi, ha diffuso un duro comunicato nel quale lamenta mancanza di risposte da parte della maggioranza ai quesiti posti e biasima gli attacchi personali e i tentativi di svalutazione ricevuti:

«Ogni volta il consiglio comunale a Martinsicuro assume sfumature più gravi.

Nell’ultima seduta, lunedì 15 luglio (visibile sul canale Facebook del Comune di Martinsicuro), abbiamo assistito nuovamente all’incapacità della maggioranza di rispondere sul contenuto dei nostri quesiti.

Al contrario, come già riscontrato in passato, abbiamo ricevuto risposte evasive, toni aggressivi e tentativi di svalutazione e attacco personale.

Ci riferiamo all’interrogazione posta da noi riguardo la mancata approvazione del Piano di gestione del Verde, consegnato nel 2021 durante il primo mandato Vagnoni.

Ribadiamo quanto questo strumento sia fondamentale in un momento in cui sono in corso molti lavori pubblici che interessano la presenza degli alberi, come in via Battisti per citare un progetto in partenza.

Oltre a rispondere il sindaco in prima battuta invece dell’assessore all’ambiente, con tanto di specifica che lui è il sindaco e lui da le deleghe per cui lui risponde, né lui né l’assessore cappellacci hanno dato conto dei seguenti quesiti:

Come mai si effettuano ancora capitozzature che sono vietate dalla legge?

Come mai vengono fatti lavori pubblici che non lasciano lo spazio necessario alle piante che ora sono giovani ma cresceranno in altezza e per diametro del tronco?

Come mai le piantumazioni nuove spesso muoiono?

Come mai nessuno in due anni ha mai risposto ad un nostro protocollo?

Come mai il piano del verde è ancora da approvare?

Su questi punti nessuna risposta concreta.

Il consigliere di maggioranza Giansante ci ha poi chiesto che titoli accademici avessimo per porre questioni sul verde pubblico.

Un tentativo ridicolo di screditare le osservazioni poste su basi di studio approfondito e confronto con tecnici e scienziati che noi effettuiamo continuativamente per dare un contributo effettivo in consiglio comunale ma che, al solito, viene calpestato e sminuito.

Non siamo opinioniste, e i tentativi di farci passare come tali ledono i rappresentanti istituzionali e la comunità tutta.

Il consigliere di minoranza Capriotti ha manifestato il suo dissenso per la raccapricciante situazione e ha lasciato il consiglio comunale. Tra la maggioranza qualcuno era già andato via per il protrarsi degli interventi e chi è rimasto non ha proferito parola. Anche questo silenzio riteniamo sia molto grave».