Controlli a tappeto della Guardia Costiera: 1500 chili di prodotto ittico sequestrati

Si è aperto ieri a Francavilla al Mare e terminerà il prossimo sabato 6 luglio con il corteo di Pescara l’Abruzzo Pride Week 2024, giunto alla quinta edizione.

PESCARA – Incontri, talk, approfondimenti, ma anche dj set e momenti di spettacolo, per celebrare la lotta per i i diritti LGBTQ+, durante l’Abruzzo Pride Week 2024. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, si concluderà a Pescara con il corteo finale dopo una settimana di appuntamenti sparsi tra Chieti, L’Aquila e Teramo.

Non solo una festa colorata, affermano gli organizzatori, ma un momento di riflessione sulla necessità di «continuare la lotta per i diritti LGBTQ+ e sulla importanza di creare comunità accoglienti e solidali, per la pace, la fine di ogni guerra, il rifiuto del genocidio di palestinesi, il protagonismo delle voci della comunità T*, per le famiglie Arcobaleno, i diritti riproduttivi, per un aborto libero sicuro e gratuito, per una cultura del rispetto di ogni diversità».

Il motto scelto per quest’anno è “Agitate con cura!”: «Questa è la vostra chiamata all’azione, unitevi a noi e lasciate che i colori dell’amore e dell’uguaglianza riempiano il cielo abruzzese». Il prossimo sabato 6 luglio a Pescara si terrà l’evento conclusivo, a partire dalle ore 15:00. : Il corteo si snoderà per le strade principali della città, culminando in un festival con spettacoli, musica e discorsi ispiranti. Il programma completo dell’iniziativa è consultabile sul sito e sui canali social dell’evento.

«Bisogna esserci e partecipare a questa giornata di festa e impegno, a sostegno dell’uguaglianza e della diversità. Insieme possiamo costruire un presente e un futuro più inclusivo e rispettoso per tutte».