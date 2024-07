Domenica 28 luglio a Villa Rosa la terza edizione del Colormob

I bambini delle colonie estive hanno partecipato ad una lezione di prevenzione dai pericoli del mare.

TERAMO – L’iniziativa in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento è andata in scena nella mattinata di giovedì 25 luglio allo chalet Marlin, nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro. Presenti i rappresentanti di Costa Sicura, della Croce Verde e della Capitaneria di porto che hanno fornito importanti indicazioni ai ragazzi su come prevenire i pericoli del mare e sulle regole da tenere a mente in caso di primo soccorso. Presenti all’evento l’assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci, e la funzionaria dell’Area Demanio del Comune di Martinsicuro, Livia Balacean.

«Una giornata altamente formativa – le parole di Cappellacci – i ragazzi hanno seguito con grandissima attenzione le nozioni proposte su come divertirsi al mare in sicurezza e su come intervenire in caso di pericolo. Ringrazio quindi, a nome dell’amministrazione, gli uomini della Capitaneria di Porto, il personale di Costa Sicura e i volontari della Croce Verde. Benvengano iniziative come queste».