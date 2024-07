E’ Gianmarco Tamberi il nuovo testimonial delle Marche

“Gimbo” Tamberi, portabandiera alle prossime olimpiadi di Parigi e già protagonista di una campagna social della Regione, presterà il volto alla Regione nei prossimi anni: «Ho sempre detto che vorrò sempre vivere per tutta la mia vita qui in questa terra perché la adoro».

ANCONA – Dopo l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini, volato sulla panchina dell’Arabia Saudita, è stato scelto il nuovo testimonial di Regione Marche, sempre nel segno dello sport: Gianmarco Tamberi.

Ieri “Gimbo” ha messo tutto nero su bianco a Palazzo Raffaello, di fronte al Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli, al delegato del presidente della Camera di Commercio delle Marche, Massimiliano Polacco, e del direttore di Atim Marco Bruschini.

«Avere Gianmarco Tamberi come testimonial è una grandissima soddisfazione per tutta la comunità marchigiana – ha commentato il presidente di Regione Marche Acquaroli-. Questo è il sentimento che accomuna tutti in un momento straordinario in cui il portabandiera della nazionale italiana è rappresentato da un marchigiano. C’è anche la voglia di fare bene per la nostra regione e darle quel giusto risalto che merita, per la sua bellezza, per la sua grande capacità di produrre, e anche per l’umiltà che accomuna tutti noi marchigiani. Sono particolarmente emozionato perché questa firma di oggi ci porta alla ribalta mondiale. Tutti i marchigiani ne comprendono il valore e credo che Gianmarco più di tutti lo comprenda: rappresenta una comunità che ha sofferto tantissimo in questi anni, ma che si è sempre saputa rialzare. Anche questo accomuna la storia di Gianmarco alla storia delle Marche, è uno dei tratti che ci unisce in questa sfida straordinaria dove lui avrà non solo il tifo, ma tutto il sostegno della nostra comunità»

Il campione di salto in alto, che negli ultimi due anni ha prestato il volto per una campagna social regionale, sarà infatti anche il portabandiera della delegazione italiana alle prossime olimpiadi di Parigi. Inevitabile un passaggio sulle Olimpiadi: «Va molto meglio fortunatamente – ha spiegato Gimbo a proposito dell’infortunio al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane -. Sono stati giorni un po’ complicati come ho comunicato sui social però l’ecografia di ieri ha dato esito positivo e mi hanno detto che posso ripartire al 100% e quindi bene così. Ho sempre lavorato tantissimo su me stesso, cercando di dare sempre il 100% di quello che posso ad ogni singolo allenamento. Penso di non aver mai preparato così bene una gara in tutta la mia vita, per quanto l’ho fatto bene in passato mettendoci tutto me stesso. Pensando però che possa essere la mia ultima olimpiade, questo mi ha spinto a fare quel qualcosa in più sotto ogni punto di vista, dalla dieta alla fisioterapia, alla visualizzazione, agli allenamenti, alla vita fuori dallo sport. Ho cercato di aggiungere non un uno né un due ma un 10% in più per migliorare tutto quello che potevo, solo il tempo dirà se ne è valsa la pena. Quello che sto rincorrendo in questo momento è qualcosa di veramente unico, sarà difficilissimo da raggiungere perché non c’è mai riuscito nessuno nella storia, è l’unica disciplina dell’atletica leggera in ambito maschile che non ha un vincitore per due volte. Sento la pressione, la paura, l’ansia di non essere pronto abbastanza. Però è normale quando si tiene molto a qualcosa. Se la pressione non ce l’ho, la cerco».

Ed in merito al suo ruolo di testimonial della Regione, Tamberi afferma: «Nelle Marche si respira un’aria unica. Ripeto, sarà che sono cresciuto qua, ma ogni volta che ritorno a casa mi sento tranquillo, sereno, mi piace andare a vedere il mare, mi piace andare a fare delle passeggiate sulle nostre colline e, specie quando arrivano settembre e ottobre e sono fuori dieta, non vedo l’ora di mangiare le olive all’ascolana e i vincisgrassi. Qui si vive bene. Il mio posto preferito nelle Marche? Sono diversi. Forse il primo che mi viene in mente è il Passetto di Ancona perché mi ricollega a tantissime cose: la serenità di cui parlavo prima, tutti gli allenamenti che ho fatto su quelle gradinate, il sudore versato per raggiungere i miei obiettivi, le passeggiate con Chiara. E’ un posto che racchiude tanto della mia vita in pochi metri quadri. Per tutti questi motivi sono contento e orgoglioso di rappresentare le Marche».