Festa della Bandiera Blu a Villa Rosa: l’ospite è lo scrittore Gianluca Gotto

L’iniziativa nasce da una collaborazione fra la Asl di Teramo e la Commissione Albo Odontoiatri (Cao) dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Teramo ed è volta a garantire interventi urgenti ai turisti ma anche ai cittadini della provincia di Teramo.

TERAMO – Da lunedì prossimo, 15 luglio, sarà attivata una guardia odontoiatrica estiva fino a sabato 31 agosto. Il servizio, simile a quello della guardia medica estiva, sarà garantito anche nei giorni festivi da odontoiatri volontari iscritti all’Albo degli Odontoiatri della Provincia di Teramo, che si renderanno reperibili nei propri studi, secondo turni preventivamente concordati, per garantire le loro prestazioni professionali a tutti coloro che richiederanno interventi di urgenza in ambito odontoiatrico.

Per accedere al servizio della guardia odontoiatrica estiva, attivo per il territorio di competenza della Asl di Teramo con orario 9-12.30/15.30-19, basterà contattare il numero 0861440612 che provvederà a fornire all’utente il recapito dell’odontoiatra reperibile. Il numero è attivo su tutte le 24 ore e permette di contattare il 118 di Teramo esclusivamente per le urgenze odontoiatriche. I pazienti avranno un costo da sostenere per la prestazione professionale e l’importo deve essere corrisposto direttamente al professionista e non con ticket nei presidi sanitari.

«Questa proficua collaborazione con la Commissione Albo Odontoiatri di Teramo, che ringrazio”, osserva il direttore generale Maurizio Di Giosia, “ci consente di fornire un servizio in più, utile ai turisti che in caso di problemi odontoiatrici non hanno punti di riferimento in provincia di Teramo, ma anche agli stessi nostri concittadini che, per ferie o altro, potrebbero aver bisogno di un intervento urgente».

«E’ stata basilare, per la realizzazione del progetto, la collaborazione dei colleghi, che ringrazio. Sono grata alla Asl di Teramo e in particolare al direttore generaleDi Giosia e al direttore sanitario Brucchi per aver recepito la nostra istanza», dichiara la presidente Cao Albina Latini «e ringrazio i componenti della commissione Paolo Cardelli, Pierluigi Ciardelli, Alessandro De Dominicis e Luca De Santis per aver ideato e definito con me il progetto, nonché Andi Teramo per la collaborazione. Daremo massima diffusione all’iniziativa attraverso la stampa, i social, le strutture sanitarie e ricettive, in modo da massimizzare i benefici per la popolazione di questa attività».

Gli interventi odontoiatrici possono essere richiesti per traumi, emorragie, dolore o gonfiore, ascessi, decementazione o rottura manufatti protesici e ortodontici.