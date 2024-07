Grande attesa per il concerto di Zucchero a Pescara questa sera

Questa sera “Zucchero Sugar” Fornacciari porta sul palco dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara il tour “Overdose d’amore”. E a 35 anni dalla pubblicazione del celebre brano, in radio e in digitale la versione 2024, in collaborazione con Salmo.

PESCARA – Dopo tre date di grande successo alla Royal Albert Hall di Londra e tre tappe italiane negli stadi di Udine, Bologna e Messina, Zucchero porta in Abruzzo “Overdose d’amore World Tour”. Questa sera infatti si esibirà allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, prima di partire alla volta dello Stadio San Siro di Milano, per la data di giovedì 4 luglio.

Ad accompagnarlo sul palco la sua fedele super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

I biglietti per la data di Pescara sono in vendita sui circuiti su Ticketone, Ciaotickets e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it. Radio Italia è la radio ufficiale delle date italiane dell’“Overdose D’Amore World Tour”. Frecciarossa è treno ufficiale del tour negli Stadi di Zucchero.

E a 35 anni dalla pubblicazione di “Overdose d’amore”, in radio e negli store digitali la versione 2024 realizzata insieme a Salmo, frutto del rapporto consolidato tra i due artisti negli ultimi anni, caratterizzato da una profonda stima reciproca. L’idea originaria di reimmaginare il celebre brano “Overdose (D’Amore)” è nata da Salmo e ha subito catturato l’attenzione e l’entusiasmo di Zucchero.

Il video musicale è stato girato interamente in verticale utilizzando gli smartphone. Le immagini, realizzate in Marocco, a Los Angeles, a Città del Messico, a Shanghai, a Posada (Nuoro) e in altre location italiane, creano un mosaico visivo che porta in scena fan da ogni angolo del mondo.

«Salmo è un fenomeno – afferma Zucchero – Non solo per l’artista che è, ma come persona: intelligente, veloce, schietto, verace, ironico e grande comunicatore. Mi riconosco in lui, in quello che scrive e pensa e gli sono grato per i tributi che mi ha dedicato, prima con “Diavolo in Me” ed ora con “Overdose (D’Amore)”. Thank you my friend».

«Sono molto felice di questa collaborazione con un artista che stimo e con il quale ho avuto fin da subito un feeling artistico e umano – dichiara Salmo – “Overdose (D’Amore)” è un brano che sento tanto e questa nuova versione è nata in modo naturale, da un incontro casuale che poi ci ha portati in studio a lavorare insieme. Mai come in questo momento c’è bisogno di un’Overdose d’Amore per tutto quanto il mondo».