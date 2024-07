Incidente sul lavoro ad Alanno: operaio caduto da tre metri

La donna, 49 anni, pescarese, era inserita nell’elenco dei cinquanta latitanti più pericolosi in Italia. Condannata per spaccio ed evasione.

PESCARA – La sua fuga dalla giustizia, durata 7 anni, è terminata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio: una donna latitante di 49 anni, pescarese, è stata arrestata dai Carabinieri del Reparto Operativo di Pescara. I militari l’hanno rintracciata a Duisburg, in Germania.

La donna è stata condannata per produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacenti ed evasione. I reati sono stati commessi tra il 2006 ed il 2017. Ora in attesa di estradizione, poi per lei si apriranno le porte del carcere. Per quanto lunga sia stata la sua fuga, è sicuramente più breve della pena che deve scontare: 18 anni ed 11 mesi di reclusione.

La pescarese latitante per 7 anni arrestata ieri, è stata rintracciata in Germania al termine di una lunga e complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri di Pescara e coordinata dalla Procura anche grazie ai proficui scambi info-investigativi con le autorità tedesche. E’ stata infatti la polizia di Duisburg a fermarla all’interno dell’abitazione nella quale si trovava, in esecuzione del mandato di arresto europeo.