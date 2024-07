La visita dei ragazzi del campus del Lions Club a Martinsicuro

L’autopsia non esclude che l’anziana trovata morta in casa a Teramo possa essere deceduta anche quattro mesi fa. Nel frattempo la figlia, che ha vegliato tutto il tempo il corpo senza vita della madre, ha ricevuto assistenza da parte dell’amministrazione comunale nel reparto di psichiatria dove si trova ricoverata.

TERAMO – «Un dramma della solitudine, oltre che della povertà», lo ha definito Daniele Contrisciani, il legale che assiste Sara D’Agostino, la donna che si trova ricoverata in psichiatria, dopo aver vegliato per mesi il corpo senza vita della madre Franca. Almeno due, forse quattro, in base a quanto trapelato. Lo avrebbe stabilito l’autopsia effettuata sul corpo dell’anziana trovata morta in casa in via Arno a Teramo, in avanzato stato di decomposizione, sebbene il referto autoptico non sia ancora disponile.

Non sono stati rinvenuti segni di violenza e la causa del decesso dovrebbe essere imputata a cause naturali. La figlia, indagata per occultamento di cadavere, sostiene fin dal primo momento di non aver capito che la madre fosse morta. Ha avvolto le sue spoglie in una coperta e l’ha riempita di saponette profumate, in attesa del suo risveglio. La macabra scoperta è stata effettuata solo in seguito alla segnalazione dei vicini, allarmati dall’odore nauseabondo che proveniva dall’appartamento delle due. Quando ha sentito che i soccorsi sarebbero arrivati, la quarantatreenne spaventata, ha lasciato la casa. Qualche ora dopo però, si è calmata ed ha reso nota la sua posizione alle forze dell’ordine.

Ora la donna si trova ricoverata in psichiatria. Non ha altri parenti e si trova in condizioni di estrema indigenza. Lo scorso sabato 27 luglio si è ritrovata senza nemmeno i prodotti per la l’igiene e la cura del corpo. Dopo che il suo avvocato ha palesato le sue esigenze ai servizi sociali del Comune di Teramo, la politica teramana non è rimasta a guardare. La Vicesindaca Stefania Di Padova nell’immediatezza è andata di persona a trovare la degente portandogli di sua sponte il necessario e ha potuto scambiare un dialogo per portargli conforto dato che ora senza la madre, la donna è sola al mondo.

Dopo l’esame autoptico non è più necessario mantenere a disposizione il corpo di Franca D’Agostino che sarà a disposizione per il funerale, per il quale è possibile che vi sarà l’interessamento diretto del Comune di Teramo tramite una legge che regola i funerali per i non abbienti.

«L’autopsia ha confermato parzialmente quello che la difesa si aspettava, e cioè che la madre dell’indagata è deceduta di causa naturali e non per un malore – commenta l’avvocato Daniele Contrisciani – . Sulla data del decesso non coincidono le versioni dei fatti, in quanto l’indagata indica una data diversa. Questa contraddizione però potrebbe essere data dalla poca lucidità mentale dovuta all’evento e quindi la ragazza potrebbe aver perduto la cognizione del tempo. Così, tutto si spiegherebbe».

L’unico punto che rimane da chiarire, rivela il legale, è quello relativo alla «situazione dei prelievi bancari, in quanto l’indagata non aveva una delega per il ritiro della pensione come ha sempre dichiarato». Allo stato attuale però, conclude Contrisciani, «la difesa è soddisfatta di quanto finora emerso».