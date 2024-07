Maltrattamenti rapina ed estorsione all’anziano padre: arrestato ad Atri

Il ragazzo, con precedenti di polizia alle spalle, ha dato in escandescenze ieri, alle prime ore del mattino. E’ stato tradotto in carcere.

TERAMO – I Carabinieri di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti alle prime ore del mattino ieri, martedì 16 luglio, presso l’abitazione di una famiglia del luogo, dove il figlio di 19 anni stava dando in escandescenze. Durante un momento di forte agitazione dovuto all’eccessivo consumo di alcol il ragazzo, che aveva più riprese minacciato i propri famigliari, ha colpito con calci e pugni il padre. Il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale: per fermarlo i Carabinieri di Roseto intervenuti sul posto hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione.

Il ventisettenne era già noto alle forze dell’ordine, per via di alcuni precedenti di polizia. Quando i Carabinieri sono intervenuti cercando di riportarlo alla clama, il giovane si è scagliato anche contro di loro e per questo si è reso necessario estrarre la bomboletta.

Poco dopo il ragazzo immobilizzato con lo spray a Roseto è stato riportato riportato alla calma, senza conseguenze fisiche dovute al suo placcaggio, ed arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico ufficiale e tradotto, dopo le formalità di rito, presso la locale Cara Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Teramo.