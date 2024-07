Nido di tartaruga a Cupra: durante lo spostamento delle uova, la triste scoperta. «Un tesoro di conoscenze»

Non è chiaro per quale motivo la donna abbia dato in escandescenze. Le forze dell’ordine presenti alla fine l’hanno convinta a farsi accompagnare in ospedale.

ASCOLI PICENO – Ha cominciato a dare in escandescenze, rendendosi pericolosa per sé e per gli altri, pertanto i residenti della zona hanno richiesto l’intervento delle forze d’ordine. Ieri sera, lunedì 15 luglio, in via Montello a San Benedetto del Tronto una donna di 40 anni in stato d’agitazione ha accoltellato ad una mano un agente intervenuto per cercare di calmarla, prima di convincersi a farsi accompagnare in ospedale.

Non è chiaro cosa abbia provocato il momento di crisi nella donna. Il suo comportamento aggressivo però ha spaventato i passanti e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato, gli agenti di Polizia Locale ed un’ambulanza del 118.

Forze dell’ordine e personale sanitario hanno cercato in un primo momento di farla calmare. Si è anche pensato al ricorso ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio, quando la situazione si è fatta ancor più tesa. La donna ha improvvisamente estratto un coltello a serramanico e con questo ha accoltellato ad una mano un agente del commissariato di San Benedetto del Tronto.

Prima che gli eventi potessero definitivamente precipitare, le forze dell’ordine sono riuscite a convincere la donna ad abbassare la lama e a farsi accompagnare preso l’ospedale Madonna del Soccorso. Sempre qui è stato soccorso anche l’agente ferito, che fortunatamente non ha riportato lesioni gravi: sono state giudicate guaribili in 7 giorni.

L’episodio arriva in un momento in cui la Polizia Locale sambenedettese si trova in stato d’agitazione. Gli agenti chiedono proprio maggiori tutele durante il servizio notturno, così come la dotazione di dispositivi di autodifesa.