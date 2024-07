Pecora sgozzata, cotta e mangiata nel parco in pieno giorno: due arresti

Dopo le prime scosse i giovani decisero di restare in casa e per questo è colpa loro se sono morti nel terremoto di L’Aquila del 2009: tennero una «condotta incauta». Le famiglie dovranno pagare anche le spese legali.

L’AQUILA – Sono morti soprattutto per colpa loro. A stabilirlo non uno, ma ben due gradi di giudizio. La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del 2002 in sede civile che stabilì che i 7 ragazzi deceduti nel crollo di una palazzina durante il terremoto del 2009 tennero una «condotta incauta» dal momento che decisero di far rientro in casa, dopo le prime due scosse. Il procedimento penale era già stato archiviato, perché i presunti responsabili sono nel frattempo deceduti.

A 15 anni dalla tragedia dunque, i famigliari delle vittime non riceveranno alcun risarcimento, ma dovranno pagare le spese legali, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 14 mila euro. La Commissione Grandi Rischi, che si era riunita all’Aquila il 31 marzo 2009, ovvero cinque giorni prima che la terra tremasse, e che aveva lanciato messaggi rassicuranti, è stata assolta da ogni colpa. In questo caso in primo grado sette scienziati che avevano preso parte alla riunione erano stati condannati. Ma in Appello sono stati scagionati, ad eccezione di Bernardo De Bernardis, vice capo della Protezione civile, che è stato condannato a due anni con pensa confermata dalla Cassazione, che in quell’occasione sostituì l’assente Guido Bertolaso.

Dopo il vertice non venne emanato alcun avviso alla popolazione. Anzi, vennero diffusi messaggi che invitavano la popolazione a mantenere la calma. Ma secondo i giudici non ci sono prove del “nesso causale”, ovvero nulla dimostrerebbe che la decisione presa dai ragazzi morti nel crollo, non sia stata presa in relazione a queste rassicurazioni.