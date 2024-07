Terremoto di L’Aquila, sentenza beffa: 7 ragazzi morti per «condotta incauta», niente risarcimento

L’indagine, durata oltre due anni, ha preso avvio a L’Aquila e si è sviluppata in collaborazione con Eurojust ed Europol e con il supporto della Rete @On a guida italiana della DIA, finanziata dalla Commissione UE. La vasta operazione anti droga di questa mattina ha portato a numerosi arresti tra Abruzzo e Marche, ma anche in Spagna e Germania.

TERAMO – La droga, hashish e la cocaina veniva approvvigionata in Spagna e da qui spedita via gomma in Italia, nascosta all’interno di tir a disposizione dell’organizzazione, verso le piazze di spaccio di Abruzzo e Marche. Il sodalizio criminale sgominato questa mattina, martedì 2 luglio, poteva contare sull’appoggio logistico di alcuni uomini di fiducia in Spagna ed in Germania. Tra i 14 arrestati di oggi, 10 in carcere, 2 ai domiciliari e 2 sottoposti ad obbligo di firma, non sono emersi collegamenti con la macro criminalità organizzata di tipo mafioso.

Gli indagati sono di origine italiana, spagnola, argentina e colombiana. Una volta arrivata in Italia, la droga veniva stoccata in Abruzzo, dove l’organizzazione aveva base, e poi smistata verso altre località.

Le indagini sono nate nel dicembre 2021 a L’Aquila e successivamente si sono sviluppate in coordinamento con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, DCSA, anche attraverso la collaborazione di Eurojust ed Europol, nonché col supporto della Rete @ON, a guida italiana della DIA, finanziata dalla Commissione UE.

Durante questo periodo gli inquirenti hanno compiuto diversi sequestri, per un totale di 100 chili di hashish e un chilo di cocaina, che hanno fornito elementi preziosi per ricostruire il viaggio della droga e individuare il ruolo di ciascuno degli associati all’organizzazione. Oltre agli arresti, sono state eseguite diverse perquisizioni nei confronti di altri indagati, residenti in Spagna.