Tragedia sul lavoro a Giulianova: operaio morto dopo essere caduto da otto metri d’altezza

L’incidente costato la vita ad un operaio si è verificato all’interno dell’istituto Crocetti Cerulli. L’uomo è deceduto sul colpo. In mattinata, sempre a Giulianova, un altro incidente sul lavoro con conseguenze serie.

TERAMO – Era impegnato nei lavori di controsoffittatura dell’istituto Crocetti Cerulli di Giulianova, interessato da lavori di ampliamento, l’operaio di 57 anni rimasto vittima di un terribile incidente sul lavoro oggi, lunedì 29 luglio. L’uomo è caduto da un’altezza di circa 8 metri, per cause ancora in fase di accertamento,.

La caduta si è rivelata subito fatale ed i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. L’uomo ha battuto violentemente il capo in seguito alla caduta ed è deceduto sul colpo.

Una tragedia che si verifica a poche da un altro incidente sul lavoro vvenuto oggi a Giulianova. Intorno alle 6:00 di questa mattina infatti, un uomo di 44 anni è caduto all’indietro da una scala mentre posizionava alcuni pannelli fotovoltaici, in un cantiere nei pressi di via Nazario Sauro. Anche in questo caso, la persona coinvolta ha sbattuto violentemente il capo. Ricoverato in codice giallo si trova ora in condizioni gravi all’ospedale di Giulianova.