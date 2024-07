Variante al piano demaniale, scontro in Consiglio Comunale a Martinsicuro

La variante del piano demaniale 2021 a Martinsicuro, che entrerà in vigore nel 2025, è stata approvata con i soli voti della maggioranza. Barcaroli esprime rammarico per il mancato assenso delle minoranze: «abbiamo accolto le loro richieste, ma non hanno votato il piano». Viola: «le nostre sono motivazioni concrete».

TERAMO – La variante del piano demaniale adottato nel 2021 a Martinsicuro è stata approvata nel corso dell’ultimo consiglio Comunale ed entrerà in vigore nel 2025. Il documento approvato contiene la cancellazione di due concessioni per la realizzazione di stabilimenti balneari e la conferma della Bau Beach, che sarà dotata di nuove attrezzature e recinzioni appositamente pensate per i cani ed i loro padroni.

Non sono mancati momenti di frizione fra maggioranza ed opposizione in occasione del voto. La variante infatti, è passata con i soli voti della maggioranza. Le consigliere d’opposizione Simona Lattanzi e Marta Viola hanno votato contro, mentre era assente Giuseppe Capriotti del PD.

Il mancato consenso unanime ha suscitato il rammarico di Umberto Barcaroli che, a mezzo stampa, ha criticato le scelte delle opposizioni. Secondo il consigliere di maggioranza con delega al Turismo, si è trattato di un’occasione persa per collaborare e di un voto contrario dettato soltanto da scelte propagandistiche, dal momento che sono state accolte le richieste avanzate dalle liste di minoranza.

Rigetta questa ricostruzione Marta Viola, seconda la quale «sono state espresse motivazioni concrete».In merito alle concessioni eliminate afferma che «le osservazioni sono state accolte non certo per fare un piacere alla sottoscritta, ma perché in linea con le normative regionali, nazionali ed europee vigenti in materia di tutela ambientale». I punti contro i quali invece ha espresso contrarietà sono due: la conferma della Bau Beach nell’area antistante il Biotopo Costiero e la realizzazione di una piscina in spiaggia per i corsi di nuoto per i bambini.

«La maggioranza avrebbe potuto cogliere l’occasione per spostare la Bau beach in un’area idonea, visto che si trova davanti al biotopo costiero che ricordo essere di valenza naturalistica grazie all’impegno della giunta Caputi nel 1994, progetto sostenuto grazie a fondi europei». Per quanto riguarda la piscina invece: «ho sottolineato perplessità per un’opera di cui non ritengo ci sia bisogno dato che il nostro mare ha proprio la caratteristica del fondale basso quasi fino agli scogli, per cui basterebbe determinare con delle boe in mare una zona affinché possano realizzarsi in sicurezza queste iniziative».

«Non comprendo, perciò, la necessità del consigliere di esprimere rammarico sul nostro voto contrario, dato che sono state espresse motivazioni concrete. Un’ulteriore dimostrazione dell’incapacità di registrare osservazioni legittime da parte della minoranza. Tra l’altro, il nostro voto non ha cambiato il fatto che la variante sia passata visto il grande divario numerico tra maggioranza e minoranza in questo secondo mandato Vagnoni»