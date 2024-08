Braccialetto elettronico al vicino molesto a Giulianova

Il Wwf Teramo critica ancora la cosiddetta “legge taglia-riserva” approvata dal Consiglio Regionale alle fine dello scorso anno e che prevede di ridurre la Riserva regionale del 98%. «Dopo otto mesi, la Riserva del Borsacchio continua ad essere sospesa. Il Piano di Assetto Naturalistico è anch’esso fermo perché non può essere approvato visto che fa riferimento al perimetro di 1.100 ettari e non di 24 ettari».

TERAMO – Sono passati 8 mesi da quando, il 29 dicembre scorso, il Consiglio Regionale ha approvato quella che è stata ribattezzata dai contrari “legge taglia-riserva”, che prevede la riduzione del 98% del Riserva del Borsacchio. Dagli originari 1.100 metri ettari, la Riserva è stata portata a soli 24. La decisione ha scatenato le ire di oltre 250 realtà tra associazioni, Enti e sigle.

La proposta venne avanzata dai consiglieri Emiliano Di Matteo e Mauro Febbo di Forza Italia, Simona Cardinali e Federica Rompicapo della Lega e Umberto De Annuntiis di Fratelli d’Italia. Solo Solo la prima e l’ultimo hanno conservato il proprio posto nella successiva legislatura.

In breve, furono raccolte circa 32.000 firme per chiedere il ripristino della riserva, si svolsero diverse manifestazioni, gli enti locali interessati – ad iniziare dal Comune di Roseto degli Abruzzi nel cui territorio ricade la riserva – dichiararono la propria contrarietà alla riperimetrazione e fu investito della questione anche il Governo nazionale al quale il Wwf Italia chiese di impugnare la legge regionale davanti alla Corte costituzionale per evidenti contrasti con le leggi nazionali sulle aree naturali protette. La legge fu quindi “attenzionata” dal Governo e il Presidente Marsilio evitò l’impugnativa davanti alla Corte costituzionale impegnandosi a riportare in Consiglio regionale una nuova proposta di perimetrazione.

Ma da allora la situazione è rimasta in una sorta di limbo. La Giunta non ha trasmesso al Consiglio regionale la proposta per rivedere la legge taglia-riserva, né vi è stato il coinvolgimento delle associazioni o degli enti locali in audizioni davanti a commissioni consiliari. Nessun segnale neppure da parte dei competenti Uffici della Regione che sembrano essere ormai del tutto assenti.

«Dopo otto mesi, la Riserva del Borsacchio continua ad essere sospesa -, dichiara Adriano Di Michele, Presidente del WWF Teramo – . Il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva ha chiuso la sua fase di confronto e di osservazioni portata avanti dal Comune di Roseto degli Abruzzi e dalla Regione Abruzzo, ma è anch’esso fermo perché non può essere approvato visto che fa riferimento al perimetro di 1.100 ettari e non di 24 ettari come è oggi la Riserva. Avevamo ampiamente previsto che l’azione del Consiglio regionale avrebbe ulteriormente allungato i tempi di avvio della gestione dell’area naturale protetta e avrebbe impedito l’attuazione delle previsioni di sviluppo contenute nel PAN, non facendo così superare le norme transitorie di salvaguardia. Ci appelliamo a tutti i consiglieri regionali affinché lavorino subito ad una nuova proposta di legge che vada nella direzione del ripristino della perimetrazione originaria di 1.100 ettari, dell’approvazione del PAN e della nomina di un comitato di gestione».