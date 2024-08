Carnevalba 2024: domani sera maschere e musica sul lungomare albense

Tutto pronto per la XXXI edizione del Carnevale estivo di Alba Adriatica. Carnevalba 2024 si preannuncia un evento imperdibile per bambini, ragazzi ed adulti: “Tre kilometri di festa”. Ospite della serata la cantante di Amici Federica Carta.

TERAMO – Due serpentoni che, partendo dai punti opposti del Lungomare, si incontrano a metà e fanno esplodere la festa. Questa l’idea alla base di Carnevalba 2024, il Carnevale estivo di Alba Adriatica giunto alla sua XXXI edizione, curato dall’associazione Paidia in collaborazione con la Pro Loco Spiaggia d’argento. L’appuntamento è per domani, venerdì 2 agosto, a partire dalle ore 17:30.

Un evento che vuole essere un momento di festa per tutti, ragazzi, adulti e bambini, con diversi appuntamenti in programma. Ci sarà la musica di Radio Azzurra e quella dei dj-set, ballerini e ballerine internazionali, gli show Autoverse, i carri allegorici e le maschere del Carnevale storico Misterbianco. Madrina dell’evento, la cantante di amici Federica Carta che, oltre ad esibirsi e a tagliare il nastro inaugurale del corteo, firmerà autografi e scatterà selfie con i suoi fans.

Tutto il lungomare sarà chiuso dalle ore 14:00. Per agevolare tutti coloro che vorranno partecipare al Carnevale sarà possibile trovare parcheggi sulle vie limitrofe al lungomare e sui parcheggi di Piazza del Popolo, Campo Comunale in Via degli Oleandri, Piazza Tigli, Piazza degli Olmi e Piazza in Via delle Mimose. Ricorda inoltre che è disponibile il parcheggio della stazione ferroviaria, il parcheggio in Via Toscana e in Via Aldo Moro. «Sarà una manifestazione in piena sicurezza» assicurano gli organizzatori. Distribuite lungo il percorso ci saranno ambulanze di soccorso/trasporto, volontari del soccorso, provvisti di abilitazione alla defibrillazione precoce e medici con esperienza di Emergenza Territoriale.

Di seguito il programma di Carnevalba 2024:

Si parte alle 17:30 con musica e intrattenimento per famiglie, spettacoli, animazione e giochi per bambini nelle 6 Family Zone allestite per tutto il Lungomare.

Alle 20:45 via al Carnevale: La carovana di oltre 500 metri di Carri ed i gruppi mascherati partiranno dalla Piazzetta Isonzo e proseguiranno verso nord, in direzione Bambinopoli, per concludere la manifestazione alla Rotonda Nilo dove sarà installato il Palco principale, pronto ad accogliere la premiazione, l’ospite e lo Show di Radio Azzurra.

A Sud, la grande inaugurazione con la presentatrice Valentina Celi di Radio Azzurra e l’Ospite d’onore Federica Carta di Amici, con concerto di apertura, la partenza della carovana di oltre 500 metri con 8 Carri ed i gruppi mascherati di Alba Adriatica (Sanremo, Le Caramelle, Alice nel paese delle Meraviglie, I cartoni animati, I Piatti tipici, i Campagnoli e Finchè la barca va ) che dalla Piazzetta Isonzo proseguiranno verso Nord, in direzione Bambinopoli, per concludere la sfilata alla Rotonda Nilo.

Dopo la partenza della carovana a Sud ci sarà l’intrattenimento musicale sul palco secondario, con musica dal vivo con il coloratissimo gruppo de “I Varie Età” continuando poi con il dj set di Angelino.

A Nord In contemporanea partiranno dalla Rotonda Nilo le oltre 30 maschere del Carnevale Storico di Misterbianco insieme ai gruppi tradizionali del Carnevale di Pineto e alla banda folkloristica “La Racchia” di Sarnano: Il tutto capitanato dalla musica di Angelino DJ ed il gruppo di ballerine Brasiliane, che insieme si dirigeranno verso Sud per incontrare, la Carovana di Carri e gruppi mascherati, dando vita ad un vero e proprio SWITCH AL CENTRO del Lungomare, proseguendo ciascuna nella loro direzione e raggiungendo i due palchi a Nord e a Sud. All’arrivo dei carri e dei gruppi mascherati ci sarà la premiazione dei gruppi, il concerto della madrina dell’evento Federica Carta di Amici alle ore 00:00 e lo Show dance Autoreverse di Radio Azzurra con Brunello Dj ed i performer di Evolution Art.

AL centro La carovana di carri e le maschere s’incontreranno al Centro del Lungomare, dando vita ad un vero e proprio switch, proseguendo ciascuna nella loro direzione e raggiungendo i due palchi a Nord e a Sud.

Tutto il lungomare sarà invaso da musica e immagini colorate grazie all’installazione di 3 maxischermi che intratterranno gli spettatori fino all’arrivo dei carri a Nord.