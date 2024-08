Controlli della Finanza al Carnevale estivo di Alba: attività sospese e sanzioni

Lavoratori impiegati senza assunzione, scontrini fiscali non emessi, vendita di alcolici ai minorenni e qualche grammi di hashish sequestrato dalla Guardia di Finanza durante il Carnevale estivo di Alba Adriatica.

TERAMO – Il Carnevalba 2024 è stato un grande successo di pubblico, con tanti turisti e residenti che hanno affollato il lungomare per vedere i carri e le maschere. Ma durante il Carnevale estivo di Alba Adriatica sono state anche diverse le violazioni registrate dalla Guardia di Finanza, culminata con due decreti di sospensione per altrettante attività e diverse sanzioni.

In un noto ristorante, le fiamme gialle hanno sorpreso tre giovani stranieri al lavoro senza regolare contratto di assunzione. Per l’impresa coinvolta, è scattata l’immediata segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo, per l’esecuzione del provvedimento di sospensione dell’attività e per la contestazione delle relative sanzioni amministrative (cosiddetta maxi-sanzione). Inoltre, secondo le leggi vigenti, l’azienda in argomento dovrà assumere i suddetti lavoratori “in nero” per un minimo di tre mesi.

In un noto stabilimento balneare invece, i militari hanno appurato la vendita di alcolici a ragazzini minorenni. Non solo birra, ma anche cocktail e super alcolici dalle alte gradazioni alcoliche.

Il titolare dell’esercizio, sanzionato per i molteplici casi riscontrati al momento dell’accesso, verrà segnalato alla Prefettura di Teramo per i provvedimenti sanzionatori che, in caso di recidiva, possono annoverare anche la sospensione dell’attività.

Durante i controlli anti droga invece, il cane “Diderot” in servizio a Giulianova ha fiutato svariate dosi di hashish. Quattro giovani sono stati segnalati in qualità di assuntori.