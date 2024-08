Controlli intensificati dei Carabinieri sulla costa teramana

Due agenti di Polizia stavano transitando per via De Titta a Pineto, quando hanno visto del fumo levarsi da un palazzina ed un condomino chiedere aiuto: si sono coperti le vie respiratorie e sono entrati nello stabile in fiamme, salvando gli inquilini, tra i quali un bambino piccolo, dall’incendio.

TERAMO – Un incendio sviluppatosi in una palazzina di via De Titta a Pineto si sarebbe potuto concludere in tragedia senza l’intervento di due agenti della Polstrada che transitavano nella zona, via De Titta. Qui, dal balcone di una piccola palazzina, una persona si sbracciava e chiedeva aiuto.

Immediatamente i due poliziotti si sono coperti le vie respiratorie con indumenti bagnati e sono entrati nello stabile in fiamme, composto da tre appartamenti. Una volta entrati, hanno notato il pannello dei contatori elettrici in fiamme, segno che il rogo potrebbe essersi originato proprio da qui.

Lo stabile era invaso dal fumo nero e l’aria era irrespirabile. Gli agenti hanno incontrato una signora di 61 anni sulle scale e l’hanno accompagnata fuori. Poi, sono rientrati ed hanno raggiunto il primo appartamento, al cui interno c’era una famiglia composta da una giovane coppia ed un bambino di 5 anni. I due poliziotti, dopo aver preso in braccio il bambino ed aver fatto strada ai genitori per le scale con i propri corpi, hanno accompagnato anche loro tre in strada.

Infine, sono rientrati un’ultima volta nell’edificio coinvolto da un incendio a Pineto, ed hanno tratto in salvo un altro signore di 56 anni, che era rimasto bloccato nell’ultimo appartamento.