Domenica 11 agosto a Martinsicuro e lunedì 12 agosto a Villa Rosa saranno allestiti i gazebo per la raccolta firme per il referendum abrogativo della legga sull’Autonomia differenziata, promosso dal Comitato territoriale.

TERAMO – Anche nel territorio truentino parte la raccolta delle firme per il referendum abrogativo della Legge sull’autonomia differenziata. Nei giorni scorsi il circolo dem locale ha promosso un comitato territoriale che ha raccolto l’adesione di altre forze politiche ed associazioni. Gli appuntamenti per la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata sono dalle 21 alle 24 di domani, domenica 11 agosto a Martinsicuro presso il lungomare Europa e, con lo stesso orario, lunedì 12 agosto a Villa Rosa presso la pinetina di via Franchi.

“Saranno presenti i banchetti per la raccolta delle firme e realizzati punti informativi per i cittadini sugli effetti negativi che tale scellerato provvedimento legislativo arrecherà sull’accesso ai servizi, in particolar modo sulla qualità dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, sulla dignità del lavoro e sulle politiche ambientali” spiegano in una nota gli organizzatori.

I gazebo informativi saranno allestiti e promossi dai volontari del Comitato referendum abrogativo autonomia differenziata di Martinsicuro, costituitosi lo scorso 31 Luglio, per volontà e grazie ad associazioni, partiti e forze sociali che hanno sentito il bisogno di unire le proprie forze per una campagna di sensibilizzazione e informazione allo scopo di far comprendere per bene alle persone i rischi di frammentazione della tenuta civile e sociale del Paese che tale provvedimento, una volta operativo, introdurrà in considerazione dei suoi sicuri effetti negativi.

“L’Italia è una e indivisibile” e “Si all’Italia unita, libera e giusta” sono gli slogans della mobilitazione per opporsi alla legge sull’autonomia differenziata e raccogliere a livello nazionale le 500.000 firme necessarie. Il Comitato territoriale pone come obiettivo, oltre alla raccolta delle firme, la promozione di iniziative di ascolto, dialogo e comprensione di cosa significhi per l’Italia vedere attuata l’autonomia differenziata, tutto ciò per arginare il decadimento della nostra democrazia e l’idea di un’Italia sempre più frammentata e disuguale.