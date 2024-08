Ieri mattina, fin dalle prime ore, un imponente dispiegamento di forze a Martinsicuro per le ricerche di una donna scomparsa in mare. Le ricerche si sono rivelate infruttuose e più tardi si è scoperto che si è trattato di un falso allarme.

TERAMO – Per ore, i gommoni e gli elicotteri della Guardia Costiera hanno passato al setaccio il mare di fronte alle coste martinsicuresi. Mentre i sommozzatori si immergevano, anche i bagnini del soccorso ai bagnanti hanno preso parte alle operazioni. Ma in serata, si è appreso il motivo per il quale le ricerche della donna scomparsa in mare a Martinsicuro si sono rivelate infruttuose: era un falso allarme.

I Carabinieri hanno reso noto di non aver ricevuto nessuna denuncia. Eppure, le ricerche sono durate a lungo, sotto gli occhi curiosi dei bagnanti. In base a quanto trapelato in un primo momento, intorno alle 5:00 del mattino di lunedì 12 agosto, una donna sarebbe stata vista tuffarsi in mare dalle scogliere ubicate nella zona centrale della cittadina e non riemergere più. Secondo altre testimonianze, sarebbe arrivata anche una denuncia da parte di un famigliare. Eppure non sono emersi riscontri.

Dopo aver accertato che in acqua non si trovasse nessun corpo, il personale della Guardia Costiera ha fatto rientro a Giulianova.