Il settore dell’edilizia in Italia sta vivendo una fase di trasformazione accelerata grazie all’adozione crescente di soluzioni digitali. Secondo una ricerca condotta da Nielsen per conto di TeamSystem, il panorama attuale evidenzia un progressivo miglioramento nella digitalizzazione delle imprese di costruzione. Sebbene l’Italia sia nota per la sua tradizione e conservatorismo nel settore edilizio, il rapporto indica che il 52% delle aziende sta utilizzando già strumenti digitali avanzati per ottimizzare i propri processi operativi.

Questa transizione non è solo un adattamento da parte delle aziende ai tempi moderni, ma un cambiamento profondo che ha dimostrato di generare significativi ritorni economici. Le aziende che hanno abbracciato pienamente la digitalizzazione registrano un utile netto superiore del 28% rispetto ai loro concorrenti meno digitalizzati, con un margine di profitto che aumenta dell’18% e un valore aggiunto migliorato dell’11%. Questi dati indicano chiaramente che investire in tecnologie digitali non è solo un costo, ma un vantaggio competitivo reale che porta a una maggiore resilienza e profittabilità nel lungo periodo.

Un elemento chiave nel supportare questa trasformazione è l’adozione diffusa di software gestionali, come quelli proposti da TeamSystem, che facilitano l’integrazione e l’automazione di processi complessi. Questi strumenti non solo migliorano l’efficienza operativa ma fungono da pilastro per una gestione aziendale più trasparente e responsabile. Il 65% delle imprese edili ha già adottato software gestionali, posizionando queste tecnologie come elementi centrali nel percorso verso la digitalizzazione completa del settore.

In conclusione, mentre il settore edilizio italiano si trova in una fase di transizione digitale, è chiaro che le aziende che abbracciano pienamente queste nuove tecnologie sono destinate a prosperare. Il supporto governativo attraverso incentivi fiscali e il continuo sviluppo tecnologico, inclusi settori emergenti come l’Intelligenza Artificiale, promettono di accelerare ulteriormente questa trasformazione. Educare e preparare le imprese per questa evoluzione è essenziale per massimizzare i benefici economici e strategici offerti dalla digitalizzazione nel lungo periodo.