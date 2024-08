Finti documenti del Comune a Pescara, il sindaco Masci: «attenti alle truffe»

8 persone, tra cui 2 ragazzine ed una bambina, sono state soccorse nel corso di 6 diversi salvataggi in mare avvenuti ieri, martedì 30 luglio, a Francavilla al Mare, Ortona, Pescara e Montesilvano.

PESCARA – Quella di ieri è stata una giornata impegnativa per i bagnini degli Angeli del mare, che hanno effettuato 6 salvataggi in un solo giorno al largo delle coste pescarese e chietina. I bagnanti che si sono ritrovati in difficoltà sono stati sorpresi dal mare grosso. Ad ogni salvataggio, la Guardia Costiera ha fornito il proprio supporto.

Il primo intervento si è verificato ad Ortona, intorno alle 12:45, quando una bambina è stata travolta dalle onde, mentre si trovava al largo insieme alla nonna. La corrente le aveva portate a 70 metri dalla battigia esattamente all’apertura della scogliera. La bagnina Lucia De Felice, che le stava tenendo d’occhio con il binocolo, si è tuffata in acqua con il baywatch e le riportate a riva.

Poco dopo, intorno alle 14:00, a Pescara la forte corrente di risacca ha sorpreso un uomo ed una bambina di 8 anni, stranieri, che non riuscivano più a far ritorno a riva. I due hanno potuto aggrapparsi alle tavole da sup di due surfisti che si trovavno nei paraggi, in attesa dell’arriva del bagnino Francesco Scaglione, che li ha recuperati e riportati a riva. Dinamica simile a Francavilla, dove una ragazza non riusciva a ritornare a terra, per via della forte corrente, ad una cinquantina di metri dalla riva. Diego Santone l’ha raggiunta e soccorsa.

A Montesilvano invece, il mare grosso ha gettato nel panico una signora di sessant’anni, a circa 60 metri dalla riva. Soccorsa da Emanuele Sciancalepore, è stata poi affidata alle cure del 118, ma non aveva riportato grosse conseguenze.

Sempre a Montesilvano, si sono poi verificati altri due salvataggi in mare, a distanza di pochi minuti. Intorno alle 13:45 un uomo in difficoltà a causa delle forti correnti è stato raggiunto al largo da Davide Finocchio, si è aggrappato al suo pattino ed ha fatto ritorno sulla terra ferma. Nemmeno il tempo di tirare il fiato e dare il cambio al collega Emanuele, intorno alle 14, che i due bagnini vengono richiamati in acqua: due ragazzine si trovavano in difficoltà oltre il limite delle acque sicure. Entrambe sono state riportate a riva sane e salve.