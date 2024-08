I Gemelli Diversi a Martinsicuro, in attesa di Matia Bazar e Fausto Leali

TERAMO – Grande partecipazione all’incontro organizzato dall’assessora Alessandra Pulcini di concerto con i docenti, Professor Luca Lazzarini e Professor Stefano Stabillini, della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano per la presentazione dei progetti di rigenerazione urbana della città di Martinsicuro, elaborati dagli studenti universitari, provenienti da 15 nazioni, all’esito del sopralluogo effettuato nel mese di marzo 2024 in forza della convenzione stipulata tra il Comune ed il Politecnico della durata triennale.

“I progetti hanno raccolto la sfida di immaginare traiettorie di rigenerazione per il territorio di Martinsicuro che hanno messo al centro interventi di rinaturalizzazione e incremento del capitale naturale di diversi ambiti del territorio comunale con l’obiettivo di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e promuovere relazioni positive tra uomo e natura” dichiara il Professor Luca Lazzarini.

Per il primo semestre della convenzione, gli studenti hanno preso in esame quattro aree del territorio comunale: la ex Fonderia Veco, il lungomare Europa, il sistema di spazi pubblici dentro il centro abitato di Martinsicuro e il territorio agricolo tra Martinsicuro e Villa Rosa.

Gli esiti degli studi hanno messo in evidenza ipotesi e proposte solutorie di interventi di rigenerazione urbana per il potenziamento di infrastrutture, polifunzionalità e migliore fruibilità delle aree di interesse comune non solo con il fine di aumentare le prestazioni ecologiche del territorio e l’accessibilità attraverso percorsi di mobilità dolce ma anche valorizzare gli elementi identitari del paesaggio urbano.

La varietà di approcci e soluzioni progettuali adottate dalla classe di studenti internazionali si accompagna all’obiettivo voluto dall’Amministrazione di pianificare il territorio attraverso interventi urbanistici caratterizzati da elevati standard ambientali sì da realizzare spazi pubblici di qualità, verdi, accessibili e inclusivi. Nel prossimo semestre si proseguirà nello studio di ulteriori aree del territorio comunale nonchè nell’approfondimento delle tematiche esaminate nel corso dell’incontro di ieri con nuovi sopralluoghi da parte del Politecnico di Milano.

“La collaborazione con il Politecnico di Milano costituisce un valore aggiunto e si pone in stretta correlazione ed in piena sinergia con gli obiettivi di riqualificazione urbanistica della città non solo con le opere in corso di esecuzione (nuovo lungomare, ponte di collegamento tra Marche e Abruzzo, scuola etc) ma anche mediante la redazione di un nuovo piano regolatore, in corso di redazione, che miri a valorizzare le relazioni tra centro urbanizzato e periferia, tra mare e collina, potenziamento della viabilità veicolare e ciclopedonale, nuove aree verdi e di aggregazione sociale; tutti aspetti oggetto di approfondimento tra amministrazione, progettisti incaricati per la redazione del nuovo Prg e Politecnico di Milano mediante, quest’ultimo, l’apporto della creatività delle nuove generazioni, peraltro provenienti da culture e nazioni diverse dalla nostra. Tale connubio ci è sembrato molto utile, come peraltro ha ben evidenziato il dirigente dell’ufficio urbanistica di Martinsicuro Arch. Giuliano Di Flavio in sede di incontro, per procedere ad una nuova pianificazione del territorio comunale che possa migliorare, sotto vari profili, lo stato dei luoghi” dichiara l’assessora Avv. Alessandra Pulcini, ringraziando, a nome dell’amministrazione, la cittadinanza ed i turisti per la partecipazione e l’interesse mostrati all’evento nonché i docenti e gli studenti del Politecnico e l’ufficio urbanistica comunali.