musica e letteratura al museo delle armi antiche di martinsicuro

Nella fine settimana, un piccolo tratto del litorale di Villa Rosa è stato sottoposto a divieto di balneazione, a causa della presenza elevata di enterococchi rilevata nei pressi di un canale della zona di via Franchi. Dopo le controanalisi, il divieto è stato rimosso.

TERAMO – I valori sono rientrati nella norma ed il divieto di balneazione che ha interessato una porzione della spiaggia di Villa Rosa nel fine settimana è stato revocato. Le controanalisi effettuate da Arta ieri, lunedì 26 agosto, hanno accertato che i fattori di rischio balneazione sono spariti.

A far scattare i controlli ed il divieto di balneazione, la segnalazione di un cittadino. La zona interessata si estendeva per circa un centinaio di metri, a partire da un canale per la raccolta delle acque nella zona di via Franchi, che è stato anche chiuso a scopo precauzionale.