Revocato il divieto di balneazione a Villa Rosa, valori tornati nella norma

Consegnato il dossier sugli impianti sportivi del territorio. I prossimi 20 e 21 settembre i membri della commissione tecnica Aces Italia effettueranno un sopralluogo per valutare la potenzialità dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata, che si è candidata a Comunità europea dello Sport 2026.

TERAMO – L’unione dei Comuni della Val Vibrata si è candidata a Comunità Europea dello Sport 2026″ ed è pronta a sostenere le proprie tesi i prossimi 20 e 21 settembre, quando i commissari tecnici di Aces Italia effettueranno un sopralluogo negli impianti sportivi del territorio.

Lo ha confermato il presidente dell’Unione di Comuni “Città del Territorio” Val Vibrata e sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, che ha ricordato come la candidatura, avviata nel marzo 2024 con la Deliberazione della Giunta Complessiva numero 7, sostiene un progetto che mira a valorizzare l’inclusione e l’interazione attraverso lo sport.

«Esprimo grande soddisfazione per la candidatura dell’Unione a Comunità europea dello sport 2026. Il percorso intrapreso mira al riconoscimento del valore dello sport per la comunità ma soprattutto per continuare a credere e investire nello sport. Con questo riconoscimento, che auspichiamo di ottenere nel 2026, saremo una grande comunità dello sport, con la natura, la storia e le tradizioni che ci contraddistinguono in maniera identitaria. Lo sport è nei nostri territori strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto. Le eccellenti strutture sportive di cui i nostri Comuni dispongono sono la testimonianza di quanto credano e investano in tantissime discipline sportive e che vedono nel sodalizio con le associazioni sportive e di volontariato un elemento fondamentale per consentirne il funzionamento».

In attesa dell’arrivo dei membri della commissione tecnica, sotto la supervisione di alcune società sportive del territorio, è stato consegnato ad Aces Europe il dossier completo di tutti gli impianti, degli eventi realizzati e delle associazioni dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata. La zona vanta una grande tradizione sportiva, con risultati importanti ottenuti da diverse realtà, in tantissime discipline. La diffusione della pratica sportiva, convintamente sostenuta e promossa da tutte le amministrazioni comunali, rappresenta un importante strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, ma anche un mezzo per promuovere ed arricchire il tessuto culturale e turistico del territorio.