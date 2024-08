Sabato 24 agosto concerto d’organo di Giuseppe Cicchi a Martinsicuro

TERAMO – Nei giorni più caldi dell’estate, ovvero quelli a ridosso di ferragosto, diversi comuni della provincia teramana hanno fatto interruzioni della fornitura idrica e rubinetti chiusi. Tra quelli che sono stati interessati da razionamenti nel periodo di ferragosto, ci sarebbe anche Martinsicuro, malgrado non fosse stato inclusa nell’elenco dei comuni interessati dal disservizio da parte di Ruzzo Reti. Ad affermarlo è la consigliera di minoranza Simona Lattanzi, che chiama in causa anche il sindaco Massimo Vagnoni: «oltre a non aver diffuso le informazioni sulla carenza idrica che va avanti da circa un mese, si sente autorizzato a rimproverare i cittadini che si sono rivolti ai social per avere una qualche delucidazione».

«Ruzzo reti ha chiuso alcuni serbatoi nella settimana di Ferragosto senza nessun avviso pubblico, nessuna strategia di sostegno per gli utenti che ovviamente in questo periodo sono triplicati- afferma Lattanzi – . Il Comune di Martinsicuro non è stata inclusa nell’elenco delle zone interessate dal disservizio, ma la realtà dei fatti è che moltissime persone, tra le quali anche chi non è in grado di trovare alternative, sono rimaste a secco nei giorni più caldi».

«Il sindaco Massimo Vagnoni – prosegue la consigliera – oltre a non aver diffuso le informazioni sulla gestibilità di una carenza idrica che va avanti da circa un mese, si sente autorizzato a rimproverare i cittadini che per la disperazione si sono rivolti ai social per avere una qualche delucidazione. È veramente vergognoso che oltre al grave disagio le persone debbano essere rimbrottate dal primo cittadino perché sbagliano la forma. Solo qualche giorno fa ha deciso di dire qualcosa sul suo profilo, delegando tutti quelli che non sono lui a chiamare il numero verde di Ruzzo Reti per le segnalazioni».

«Questa è una situazione che drammaticamente si ripete da sempre in estate. L’Abruzzo è al secondo posto per dispersione idrica, circa il 62% dell’acqua viene persa, contro una media nazionale del 42%. Ruzzo Reti non sembra voler investire in questo senso, anche se gli aumenti arrivano puntuali ogni anno. La giunta Vagnoni invece di schierarsi al fianco dei cittadini e chiedere con forza che venga avviato un processo risolutivo, sembra quasi infastidita dalle proteste e anche se questo è il secondo mandato nessun atto è stato prodotto per chiedere interventi in questo senso. Tra un evento di propaganda e l’altro, al sindaco chiediamo anche concretezza sui problemi reali di chi da queste parti ci vive o prova a venirci in vacanza».