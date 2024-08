Sciopero del balneari anche in Abruzzo e nelle Marche

Domani, venerdì 9 agosto, anche sulle spiagge di Abruzzo e Marche si terrà lo sciopero dei balneari: gli ombrelloni resteranno chiusi per un paio d’ore.

TERAMO – Il governo nell’ultimo Consiglio dei Ministri non ha inserito nessuno norma a tutela delle attuali concessioni balneari. Se ne riparlerà a settembre, ma ora, dopo le sentenze del Consiglio di Stato, la direttiva Bolkenstein sembra in dirittura di recepimento. Ed i balneari, che si sentono in qualche modo traditi, proclamano lo sciopero delle spiagge: domani, venerdì 9 agosto, gli ombrelloni resteranno chiusi per due ore. Riapriranno alle 9:30.

Le motivazioni della protesta sono legate alla messa a gara dei bandi di concessione demaniale, che dovrebbero partire nel 2025. Il Consiglio di Stato ha stabilito che le attuali concessioni sono scadute o che scadranno entro il 31 dicembre. Pertanto a partire dal prossimo anno si dovrebbero tenere i bandi per riassegnare le spiagge. Oltre che a provare ad impedire questo scenario, i balneari chiedono un indennizzo economico qualora perdessero le loro concessioni.

«Non vi è ancora alcun provvedimento legislativo che dia la certezza agli operatori pubblici e privati sulla questione balneare – affermano in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Balneari Italiano Sib, e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba/Confesercenti. Le rivendicazioni delle imprese del settore hanno sempre trovato orecchie comprensive a destra, da dove sono sempre giunte rassicurazioni. Gli esponenti dell’attuale governo non hanno fatto diversamente, ma ora la pressione dell’Europa si fa più forte e sembra difficile che l’Italia possa continuare ad ignorare la questione. Anche perché in atto una procedura di infrazione.

La situazione dunque ha portato alla protesta degli operatori di settore, che si sentono traditi dal governo, sebbene siano pronti a riprendere immediatamente il dialogo, come spiegano ancor Capacchione e Rustignoli: «Constatiamo comunque che “fonti di governo” lo hanno preannunciato in uno dei prossimi CdM [inserire una norma a favore dei balneari, ndr]. E’ un segnale che non intendiamo sottovalutare, pertanto nei prossimi giorni si riuniranno nuovamente gli organismi dirigenti per valutare se la situazione, che da anni tiene con il fiato sospeso 30 mila imprese e 100 mila addetti, ed eventualmente confermar o sospendere le altre successive manifestazioni previste per il 19 ed il 29 agosto».