Tanta gente sul lungomare per il Carnevale estivo di Martinsicuro

I Carabinieri delle Stazioni delle Compagnie di Giulianova ed Alba Adriatica hanno eseguito una serie di controlli del territorio straordinari, sia via terra che via cielo, in uniforme ed in borghese, su tutta la costa teramana.

TERAMO – Spiagge, zone residenziale ed attività produttive al centro dei pensieri dei Carabinieri delle Compagnie di Alba Adriatica e Giulianova, che hanno eseguito una serie di controlli intensificati i controlli su tutta la costa teramana, da Martinsicuro a Silvi Marina. Alle operazioni hanno partecipato i militari delle Stazioni del territorio, il personale del Nucleo Radiomobile, anche in abiti civile, ed un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri di Pescara.

76 mezzi i controllati, 123 i soggetti identificati e 9 gli esercizi pubblici sottoposti a ispezione. 4 soggetti, forestieri, con precedenti penali e senza reali motivi per trovarsi lì, sono stati allontanati da Giulianova. Due di essi sono stati notati dall’elicottero, mentre si aggiravano con fare sospetto tra le macchine di un parcheggio.

Sempre a Giulianova, nel corso di un controllo su strada, un ragazzo neopatentato, che aveva conseguito la licenza di guida da appena due giorni, è stato fermato mentre si trovava alla guida di un’auto dalla cilindrata superiore a quella consentita dai limiti di legge. La patente gli è stata sospesa per due mesi.

Due persone denunciate a Giulianova. Una è stata fermata mentre si trovava in sella ad una bici elettrica dal valore di 1200 euro, risultata rubata. L’uomo è stato denunciato per ricettazione. Nella stessa località, un uomo sottoposto a Foglio di via Obbligatorio è stato sorpreso all’interno di un bar e dunque veniva denunciato per l’inosservanza.