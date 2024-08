Tragedia a Spinetoli, morto un bimbo di 3 anni caduto in un canale

Il rogo si è propagato in località Colonnata, a nord della città. Le fiamme a causa delle folate di vento si sono rapidamente espanse nella vegetazione circostante ed hanno minacciato anche alcune case. I Vigili del Fuoco hanno dovuto impegnarsi a fondo e a lungo per circoscrivere, prima, e domare, poi, l’incendio.

ASCOLI PICENO – 30 Vigili del Fuoco, un canadair e due elicotteri hanno lavorato ininterrottamente dalla mattinata di ieri, mercoledì 7 agosto, e per tutta la notta, per domare l’incendio propagatosi nella località di Colonnata, a nord di Ascoli Piceno. Le fiamme, che sono arrivate a lambire alcune case, hanno mandato in fumo circa 40 ettari di vegetazione.

Il rogo ha avuto origine sui calanchi, in un punto particolarmente impervio che ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei dei Vigili del Fuoco, che per tutto il giorno hanno pescato acqua dal Mar Adriatico e l’hanno gettata sul fuoco. In tarda serata, gli operatori a terra hanno spento gli ultimi focolai. Dalle prime luci di oggi, è iniziata l’azione di sorveglianza e bonifica della vasta zona coinvolta. Sul posto sono intervenute le squadre boschive di Ascoli e di San Benedetto del Tronto, oltre alla Protezione Civile ed ai Carabinieri Forestali. In volo, anche un mezzo di Regione Marche.

Sebbene in un primo momento non sia stata esclusa l’origine dolosa dell’incendio che ha interessato le colline sopra Ascoli Piceno, ora questa ipotesi sembrerebbe esclusa e sembrerebbe che le fiamme si siano originate da un impianto fotovoltaico. A causa delle intense folate di vento, sarebbero poi state spinte verso nord, in direzione della frazione di Palesio, sul Monte Ascensione.