A Martinsicuro si parla di mobilità sostenibile in due incontri pubblici

TERAMO – Sabato 14 settembre 2024, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso l’Auditorium dell’Iis “Alessandrini-Marino” di Teramo, si svolgerà l’Open day dell’ITS Academy – Profilo Tecnico Superiore per l’automazione e la robotica industriale.

In occasione dell’Open day, gli interessati potranno: conoscere il programma, i laboratori, i professori e le aziende coinvolte nel percorso di studi; fare una simulazione dei test d’ingresso; fare un colloquio motivazionale; avere tutte le informazioni di cui avranno bisogno (iscrizione, tirocini, placement, …).

Dopo il successo della prima edizione, il nuovo corso post-diploma biennale di Tecnico Superiore per l’automazione e la robotica industriale, che sarà attivato a novembre di quest’anno, della durata di 1.800 ore, sarà ospitato nell’Istituto teramano che, già dallo scorso anno, ha messo a disposizione aule e laboratori, e formerà Tecnici Superiori per l’automazione e la robotica industriale. L’organizzazione della formazione sarà di tipo academy-duale: 1.000 ore in aula, anche con attività laboratoriali, erogate prevalentemente da tecnici specializzati “prestati” dalle aziende, e 800 di project work (tirocinio) in azienda. Big data analisys, stampa 3D, programmazione avanzata di PLC, CNC, automazione, robotica etc. sono solo alcuni dei temi oggetto di approfondimento del corso, oltre naturalmente alle materie più convenzionali (manutenzione, meccanica, qualità e sicurezza, disegno tecnico, inglese tecnico, etc.) e ai cosiddetti softskill (problem solving, team building, comunicazione, aggiornamento continuo), tutti requisiti irrinunciabili per entrare nel mondo del lavoro. Inoltre, verranno rilasciati crediti formativi per chi volesse proseguire gli studi con l’Università.

Il corso è rivolto a giovani in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale ed è completamente gratuito. Sono già aperte le iscrizioni sul sito della Fondazione www.itsmeccanicabruzzo.eu e le selezioni di ingresso si svolgeranno nel mese di ottobre.

«Abbiamo aperto il corso anche qui a Teramo per offrire ai giovani di questo territorio l’opportunità di un’alta specializzazione nell’ambito della meccatronica» – ha dichiarato Antonio Maffei, Direttore della Fondazione ITS Academy. «La Fondazione ITS Academy Sistema Meccanica e Informatica di Lanciano (CH), che opera da oltre dieci anni, conferma i numeri di successo nella meccatronica che la contraddistinguono – aggiunge Maffei – sia in termini di occupazione (superiore al 90%, ad un anno dal diploma) sia per l’alta qualità della formazione erogata».

I corsi sono organizzati anche con la collaborazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico: «il mismatch domanda-offerta di competenze per il lavoro – ha dichiarato Marco Matteucci, Presidente Sezione Automotive Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – si fa sentire anche nella provincia di Teramo, specie nei settori meccanico-meccatronico, sono state proprio le aziende più importanti del settore, insieme a Confindustria, Polo Innovazione Automotive e il mondo della scuola, a proporre all’ITS Academy di Lanciano (CH) un corso dedicato a questa specializzazione in linea con i nuovi fabbisogni del mondo del lavoro».

La dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati ha commentato: «Si tratta di un’importante opportunità per i nostri diplomati (periti Industriali meccanici, elettronici, informatici e professionali manutenzione e assistenza tecnica) per una formazione ancora più specifica, all’avanguardia e ben coniugata con il tessuto industriale pronto ad accogliere i nostri ragazzi. Ricordo anche, per i periti chimici ed informatici e per i ragionieri programmatori, la stessa significativa opportunità offerta dall’ITS Agroalimentare Accademy con sede in viale Bovio a Teramo».