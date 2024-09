Aereo tocca il tetto e precipita nel giardino di una casa: tragedia sfiorata ad Elice

Le due persone a bordo dell’ultraleggero sono rimaste ferite. Sul luogo dell’atterraggio d’emergenza poco prima stavano giocando alcuni bambini.

PESCARA- Poteva essere drammatico il bilancio dell’incidente aereo avvenuto ieri a Elice, dove un aereo è caduto in un giardino privato, ma fortunatamente le uniche due persone rimaste coinvolte non sarebbero in gravi condizioni, anche se hanno riportato qualche ferita.

Intorno alle 11:15 di ieri mattina, domenica 8 settembre, in zona Lungofino ad Elice, un aereo ultraleggero è caduto dopo aver urtato il tetto di una casa. E’ atterrato nel giardino. Proprio in quel punto, pochi minuti prima alcuni bambini stavano giocando, sotto la sguardo della mamma, in attesa del pranzo dei nonni. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la collisione. A bordo dell’aereo caduto ad Elice due uomini di 70 e 48 anni, che sono rimasti feriti, ma che non verserebbero in gravi condizioni. Quello che ha riportato conseguenze più serie è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, per un trauma toracico. L’altro si trova al Santo Spirito di Pescara, con ferite ad un piede.