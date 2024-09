Biblioteca a Villa Flaiani chiusa, Siamo Alba: «i disservizi non sono stati resi noti»

Il giovane è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza e qualche giorno prima aveva compiuto un altro furto nella stessa attività, un supermercato. Era anche destinatario di un foglio di via.

TERAMO – Dopo il primo furto, era tornato sul luogo del delitto, un supermercato di via Pannella, per mettere a segno un secondo colpo, una bottiglia di liquore, ma è stato immortalato dalle telecamere. Il direttore ha così chiamato la Polizia e poco dopo gli agenti hanno fermato e denunciato per furto e violazione del foglio di via un ragazzo di 19 anni di origine tunisina.

Il ragazzo che aveva sottratto la bottiglia di liquore è stato riconosciuto dal direttore del supermercato di Teramo come l’autore di un precedente furto commesso nello stesso esercizio, soltanto qualche giorno prima.

Il giovane era destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Teramo. Quando gli agenti lo hanno trovato, ha tentato di nascondere la refurtiva e di negare tutto.

Accompagnato presso gli uffici della Questura Questura per gli accertamenti di rito è stato deferito all’autorità competente per furto e per violazione del Foglio di Via.