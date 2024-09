La vice sindaca Carota: «evento eccezionale, in tre ore è caduta l’acqua piovana che cade in un intero mese di pioggia di novembre». Strade, sottopassi e locali allagati, infiltrazioni e danni sparsi.

PESCARA – Stamani è tornato il sole, anche se in serata sono previste nuove precipitazioni, che però non dovrebbero essere abbondante come quelle che ieri, martedì 17 settembre, hanno provato forti disagi in tutta la città alle prese con allagamenti, strade impraticabili ed infiltrazioni.

La situazione era tornata alla normalità già in serata, ma il Comune ha dovuto attivare il Centro Operativo Comunale per gestire la situazione: 68 le richieste di intervento ricevute, 200 in tutto, se si tengono in considerazione anche quelle giunte ai Vigili del Fuoco. A firmare l’ordinanza, la vice sindaca Maria Rita Carota che spiega: «È stata una quantità di pioggia eccezionale quella caduta oggi sul capoluogo adriatico. In 30 minuti circa si sono accumulati 54,8 millimetri di pioggia, l’equivalente di 36 ore di precipitazioni nel mese di novembre. E, in tre ore, l’acqua piovana caduta è stata pari a 93,6 millimetri, l’equivalente a un intero mese di pioggia di novembre (i dati sono della Protezione civile regionale». In strada, a seguire gli interventi, gli assessori Massimiliano Pignoli e Cristian Orta.

«Sono stati 30 gli uomini e le donne della Protezione civile e delle associazioni convenzionate che sono stati impegnati in questa giornata – dice l’assessore Pignoli – . Sulle scuole comunali, non sono state registrate situazioni particolari. Proprio davanti alle scuole è stata potenziata la presenza della Polizia locale e della Protezione civile, all’uscita degli alunni di oggi. Abbiamo previsto l’assistenza per le 15 famiglie di disabili che vivono negli alloggi di via Pietro Nenni 5: domani [oggi, ndr], dalle 9 alle 12, riceveranno l’assistenza della Protezione civile, per rispondere a tutte le loro necessità e potranno rivolgersi al Coc per ogni esigenza».

«Bisognava far defluire l’acqua piovana, il più possibile, aprendo i tombini. E andavano chiuse le strade impraticabili – afferma l’assessore Orta che spiega – . La pulizia dei tombini da parte di Ambiente, che era già cominciata nelle scorse settimane, è andata avanti per tutta la giornata e la notte».

Ieri in serata è stata disposta, su richiesta della Provincia di Pescara, la sospensione delle attività didattiche per due giorni – oggi e domani – del liceo Leonardo Da Vinci, in Strada Colle Marino, a causa delle infiltrazioni registrate a seguito della pioggia. Nella stessa zona, a causa delle abbondanti piogge è anche caduto un albero.

Diverse le strade che sono state chiuse o che hanno subito limitazioni: via Caravaggio, via Celommi, piazza della Marina, via Cigno, via Piomba, via Spaventa, e via dei Peligni. In diversi punti si sono verificati allagamenti che hanno richiesto l’impiego delle idrovore. tutti i parchi cittadini sono stati chiusi in via preventiva.

Le forti piogge hanno provocato grossi disagi anche all’Ospedale Civile di Pescara, dove si sono verificati allagamenti nei locali seminterrati. L’impraticabilità di via del Circuito, via Monte Faito e via Renato Paolini ha reso difficile a pazienti ed ambulanze l’ingresso nella struttura. Le infiltrazioni, registrate anche nei reparti Covid recentemente ristrutturati, hanno infine portato alla chiusura forzata delle sale operatorie e della centrale di sterilizzazione dei ferri, delle garze e degli altri strumenti indispensabili per le operazioni e per il corretto funzionamento dei reparti.

Gli allagamenti all’ospedale di Pescara hanno scatenato le proteste del vice presidente del Consiglio Regionale Antonio Blasioli: «Sono bastate le prime piogge stagionali per mettere in ginocchio l’ospedale civile, evidenziando ancora una volta le gravi carenze strutturali e la mancanza di azioni concrete da parte delle istituzioni per prevenire disastri da terzo mondo. Com’è possibile che nel 2024 il principale ospedale dell’area metropolitana vada in tilt in occasione di una bomba d’acqua?».