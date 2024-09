Il paesaggio abruzzese celebrato al Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro

In manette due extracomunitari di 38 e 25 anni, con precedenti alle spalle, che sono stati associati presso la Casa Circondariale di Teramo.

TERAMO – Ieri, giovedì 19 settembre, i Carabinieri della stazione di Martinsicuro, in seguito ad una perquisizione mirata all’interno di un casolare abbandonato in via dei Colli a Villa Rosa, hanno arrestato in flagranza di reato due pregiudicati extracomunitari di 38 e 25 anni, per detenzione ai fini di spaccio.

I due sono infatti stati trovati in possesso di 35 grammi di eroina suddivisi in 20 dosi e 12 fiale di metadone, contenenti complessivamente 1600 millilitri di sostanza. Avevano anche un’ingente quantità di hashish, suddivisa per quantità: 650 grammi erano suddivisi in 7 panetti, uno dei quali già aperto, recanti la scritta “Marocco Farmland – 100 G La Mousse A++”, mentre altri 140 erano suddivisi in otto ovuli in cellophane. I Carabinieri hanno trovato anche tre bilancini elettornici, il materiale per confezionare le dosi e 1300 euro in banconote di picolo taglio,probabilmente provento dell’attività di spaccio.

Gli arrestati per spaccio nel casolare abbandonato di Villa Rosa, dopo le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Teramo, a disposizione della Procura.