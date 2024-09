Ladri in azione nell’impianto sportivo di Villa Rosa: vetrina spaccata e danni vari

Il corpo è stato scorto da un escursionista ieri, in un sentiero del bosco delle Porcine. La salma è stata identificata. Si ipotizza che possa avere avvertito un malore mentre cercava funghi.

TERAMO – Non presentava ferite sul corpo il cadavere ritrovato ieri a Fano Adriano, in un sentiero boschivo in località Porcine. La salma era in avanzato stato di decomposizione. A far la macabra scoperta un escursionista che passava da lì.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pietracarmela e del Nucleo Parco Fano Adriano, che hanno dato un nome alla salma. Si trattava di Berardino Velii, pensionato di settantacinque anni residente a Teramo.

L’uomo indossava il classico abbigliamento di un cercatore di funghi e le forze dell’ordine sospettano che possa essere rimasto vittima di un malore durante una battuta. ILa sua auto è stata ritrovata poco distante ed i famigliari dell’uomo, che ne avevano denunciato la scomparsa, hanno effettuato il riconoscimento.

L’autorità Giudiziaria ha disposto il trasporto del cadavere rinvenuto a Fano Adriano presso l’obitorio civile di Teramo per l’esame autoptico.