Sempre più accessibile lo chalet La Rosa Blu di Martinsicuro: realizzato un percorso tattile per ciechi

I risultati del Bilancio Consolidato 2023 di Martinsicuro, approvato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, lasciano soddisfatto l’assessore Tommolini: «cifre che superano ogni aspettativa e che riflettono il successo di una gestione finanziaria mirata».

TERAMO -Nella seduta del Consiglio Comunale di Martinsicuro di mercoledì 25 settembre scorso è stato approvato il Bilancio Consolidato dell’anno 2023. Esprime soddisfazione l’assessore Alduino Tommolini, che commenta: «Un Bilancio che segna per il nostro Comune risultati mai raggiunti, soprattutto facendo il confronto con i numeri di partenza dell’ormai lontano 2017 quando iniziai il mio incarico di Assessore al Bilancio e Finanze».

E’ sempre l’assessore a snocciolare i numeri: «Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa dai 53 milioni di Euro circa di fine 2017, ai 65 milioni circa del 2022, fino a crescere e superare la soglia dei 78 milioni di Euro (per la precisione Eur 78.015.379,60) di fine 2023, segnando rispetto al 2017 la crescita record del 46%.

Le disponibilità liquide che a fine 2017 ammontavano a 3 milioni di Euro circa, aumentano a 8 milioni di Euro circa a fine 2022 e superano i 17 milioni di Euro (per la precisione Eur 17.242.048,02) al termine del 2023, con ciò significando che tali disponibilità rispetto al 2017 sono più che quintuplicate.

Il totale Patrimonio Netto che a fine 2017 ammontava a Eur 32.498.165, a fine 2023 ammonta a Eur 46.705.074, registrando quindi uno storico aumento di oltre il 43%.

Il Risultato di Esercizio derivante dal Conto Economico che nel 2017 si era attestato a Eur 1.604.268, nel 2023 ha superato i 2 milioni di Euro, per la precisione Eur 2.205.326, con un incremento rispetto a quello del 2017 di oltre il 37%»

Tommolini prosegue: «Sono numeri mai raggiunti in precedenza, che testimoniano quanto la Politica di Bilancio impostata a partire dal 2017 e per questi 7 anni ha portato a raggiungere storici traguardi e di fatto reso possibile il grande programma di investimenti costituito dalle tante opere pubbliche realizzate e in corso di realizzazione nella nostra Città (Lungomari di Martinsicuro e Villa Rosa, Nuovo Centro Martinsicuro Arte e Cultura di Piazza Cavour, nuova Scuola per l’infanzia di Via Venezia su tutte) e che di fatto ne stanno cambiando l’aspetto e anche la reputazione presso il grande pubblico.

Non è un mistero, infatti, che di Martinsicuro da un po’ di tempo si parla sulla stampa, sui media, sui social, per quanto di buono si è fatto e si sta facendo per accrescerne lo standard di Città e avviarla ad un eccellenza del territorio italiano».

L’assessore al Bilancio conclude: «Desidero ringraziare l’intero Consiglio Comunale, i colleghi di maggioranza, ma anche quelli di opposizione per l’apprezzamento avuto nei confronti del grande Lavoro che ha portato a questo storico Bilancio Consolidato Comunale, che va a vantaggio di tutti i Cittadini martinsicuresi. Siamo già al Lavoro per preparare una nuova manovra di Bilancio per far affluire nelle casse del Comune altro denaro, nuove risorse, grazie alle quali continueremo ad alimentare la nostra incessante opera di rinnovamento della Città».