Successo per “Paesaggi, Poesia e Musica” al Museo delle Armi di Martinsicuro

L’evento dedicato a paesaggi, arte e tradizione abruzzesi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità, ha richiamato un folto pubblico al Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro.

TERAMO – L’evento “Paesaggi, Poesia e Musica” al Museo delle Armi di Martinsicuro, tenutosi lo scorso 22 settembre 2024, è stato un vero trionfo, con una partecipazione numerosa e un pubblico entusiasta.

Cristiano Del Toro ha aperto la serata con un’interessante conferenza sui “Paesaggi dell’olivo in Abruzzo, tra conoscenza, conservazione e scenari futuri”, toccando temi cruciali come l’abbandono della terra e i cambiamenti climatici, catturando l’attenzione e stimolando una riflessione profonda sul futuro del paesaggio abruzzese.

Gabriele Ruggeri ha proseguito con la lettura delle sue poesie in dialetto teramano, offrendo un toccante omaggio alla lingua e alla cultura locale. I suoi versi contro la guerra hanno colpito profondamente il pubblico, creando un momento di grande emozione.

La serata ha poi raggiunto il culmine con l’esibizione delle soprano Patrizia Biccirè e Ilaria Scarponi, accompagnate dalla pianista Sara Torquati. Le due cantanti hanno incantato il pubblico con un repertorio che ha spaziato tra Arie e Duetti del repertorio francese e brani di Francesco Paolo Tosti, ricevendo calorosi applausi e apprezzamento unanime per la loro interpretazione magistrale.

A conclusione dell’evento, Sara Torquati ha voluto ringraziare calorosamente i suoi collaboratori: Emanuel Coccia, segretario per le PR e addetto alle comunicazioni social, e Leonardo Carapucci, responsabile della logistica e scenografia, per il loro fondamentale contributo. Ha inoltre espresso gratitudine a Bianca Loci e Ersilia Vallese per l’organizzazione del conviviale, che ha ulteriormente arricchito la serata.

L’evento, sponsorizzato dalla Poliservice, ha incluso anche un forte messaggio di sostenibilità ambientale, con la distribuzione di materiali informativi volti a sensibilizzare il pubblico sulla raccolta differenziata e il riciclo, sottolineando l’importanza della tutela del territorio.

Un incontro che ha saputo coniugare arte, tradizione e sostenibilità, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti i partecipanti.