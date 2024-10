Gatti randagi nel piazzale di un ristorante a Martinsicuro: «il Comune intervenga»

Due associazioni vorrebbero occuparsi dei gatti randagi, mentre il titolare del ristorante di Martinsicuro dove si è formata la colonia vorrebbe allontanarli ed ha vietato l’accesso ai volontari nel piazzale del locale. Il Comune è chiamato a trovare una soluzione.

TERAMO – La presenza di una colonia di gatti randagi nel piazzale di un ristorante a Martinsicuro ha creato una diatriba tra i proprietari del locale e due associazioni animaliste, coinvolgendo anche il Comune. La segnalazione proviene da Enpa Ascoli Piceno ed Enpa Teramo. Il ristoratore, che vorrebbe allontanare i felini, ha vietato l’accesso ai volontari delle due associazioni nel piazzale antistante il suo ristorante, impedendo loro di nutrire gli animali. Questo ha avuto gravi conseguenze per la salute dei gatti, molti dei quali si trovano in condizioni critiche e affetti da parassiti. Gli animalisti sono riusciti a salvare solo un giovane gatto, che era coperto di uova e mosche carnarie.

Maria Castelli, responsabile di Enpa Ascoli Piceno, ha dichiarato: «Purtroppo neanche i grandi comuni sono dotati di gattile, nonostante la legge regionale a tutela degli animali randagi lo preveda da anni. È noto che i gatti randagi siano di proprietà del sindaco, pertanto spetta a lui, attraverso l’ufficio ambiente e le guardie municipali, intervenire con urgenza in queste situazioni».

«La normativa prevede che, in casi come questi, in collaborazione con organi di volontariato, si possano collocare gli animali presso un’associazione Onlus, attraverso una convenzione tra il comune richiedente asilo per i felini e un’associazione che disponga di un gattile a norma e disposta ad ospitare gli animali. Anche per proteggere un’attività commerciale prospera, cercheremo di trovare una soluzione adatta, offrendo tutta la nostra disponibilità di volontari per supportare le iniziative che il comune deciderà di intraprendere a tutela sia degli animali sia del ristoratore», ha aggiunto Castelli.

Le associazioni ricordano che è severamente vietato per un privato cittadino utilizzare gabbie-trappola per catturare qualunque tipo di animale, poiché questa pratica è considerata bracconaggio illegale ed è punibile. Castelli conclude: «Il nostro consiglio è sempre quello di installare zanzariere a molla su tutte le porte che danno verso l’esterno. È l’unico modo per prevenire l’ingresso di animali indesiderati, come gatti, piccioni e topi».