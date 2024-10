Il Consiglio di Stato sospende la delibera: rimandata la caccia al cervo in Abruzzo

TERAMO – L’incontro-intervista con Antonella Aigle al Museo delle Armi di Martinsicuro di sabato 12 ottobre è stato un grande successo, inaugurato dal “Valzer di Musetta” di Puccini, eseguito magistralmente da Sara Torquati, che ha subito creato un’atmosfera raffinata e sensuale. La scenografia, curata da Leonardo Carapucci, con in esposizione una sua opera realizzata a 16 anni raffigurante un nudo di donna, ha incorniciato perfettamente l’evento. Umberto Tassoni, presidente del Consiglio Comunale, ha aperto la serata ringraziando Sara Torquati, Emanuel Coccia, e Leonardo Carapucci per il loro impegno nel valorizzare il Museo delle Armi e la città di Martinsicuro, evidenziando come “fare arte sia un atto di coraggio”. Il suo intervento ha fornito un significativo riconoscimento istituzionale agli sforzi culturali del gruppo.

Durante l’intervista condotta da Carapucci, la rinomata scrittrice martinsicurese di best seller erotici, Antonella Aigle, si è aperta al pubblico del Museo delle Armi di Martinsicuro raccontando varie esperienze ed episodi della sua vita, condividendo momenti significativi che l’hanno ispirata nella scrittura. Ha discusso di come relazioni e esperienze personali abbiano alimentato l’ispirazione per i suoi personaggi e le loro vicende.

Aigle ha esplorato anche temi come amore, desiderio e intimità, evidenziando come queste dimensioni siano centrali nel suo lavoro e come le sue narrazioni riflettano le complessità delle relazioni moderne. La sua apertura ha stimolato il pubblico a riflettere sulla propria vita affettiva, creando un clima di connessione e condivisione.

A chiudere la serata, Maurizio di Romagna, nome d’arte di Maurizio Piscaglia, ha regalato un finale emozionante con la sua fisarmonica, eseguendo brani virtuosistici come “La Ciardas” e “Fisarmonica impazzita”, che hanno coinvolto e appassionato il pubblico.