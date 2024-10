Incendi a Scerne di Pineto e Chieti Scalo, via libera a scuole e attività produttive dopo le analisi dell’Arta

La vicenda è stata resa nota dal Forum H2O e poco dopo è arrivata la presa di posizione del vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Blasioli, che ha presentato «una risoluzione a tutela della falda acquifera delle sorgenti del Tirino», per fermare il trasferimento di acqua dall’Abruzzo alla Puglia.

CHIETI – Una struttura in grado di captare fino a 5 mila litri al secondo dalla sorgente “Basso Tirino” e di trasferire l’acqua dall’Abruzzo alla Puglia per mezzo di lunghissime tubature. Questo il focus dello studio realizzato da Politecnico di Bari e da Università di Chieti, sulla base di una convenzione stipulata nel 2022 con Azienda acquedottistica pugliese. Una convenzione di cui, afferma in vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Blasioli, «il Consiglio regionale non era stato informato».

La vicenda è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa ieri, lunedì 2 settembre, dal Forum H2O Abruzzo, che chiede alla Giunta provvedimenti per fermare il progetto. I rappresentanti del forum svelano che la relazione tecnica si concentra sulla sorgente «”Basso Tirino”, posta pochi metri a valle dell’abitato di Bussi. Gli universitari hanno proceduto ad effettuare il rilievo geologico e idrogeologico di dettaglio, il rilievo LIDAR e le analisi geochimiche e isotopiche dell’acqua. Nelle Conclusioni si può leggere testualmente “Gli elementi di conoscenza aggiuntivi hanno permesso, altresì, di fornire indicazioni circa la configurazione ottimale dell’opera di captazione”. Evidenziano poi che “Le acque della sorgente del Basso Tirino presentano interessanti prospettive di sfruttamento ad uso idropotabile, sia per la buona qualità delle acque che per la quota della sorgente” e che appunto “la capacità di captazione stimata è di almeno 4-5 mc/s”».

A stretto giro è arrivata una replica da parte del vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Blasioli, che ha reso noto di aver presentato una risoluzione affinché la Giunta si opponga «fermamente a qualsiasi ipotesi di captazione con un atto votato a tutela dell’acqua sia per uso potabile che idroelettrico». Blasioli afferma: «Considerata la crisi idrica senza precedenti che sta provocando infiniti disagi nelle province di Pescara e Chieti, causata da una dispersione che tocca punte del 60%, riteniamo quantomeno inopportuna qualsiasi ipotesi di riduzione della portata del fiume Tirino, in quanto metterebbe ulteriormente a rischio il rifornimento di acqua per il territorio. Il rischio però non riguarda solo l’acqua potabile, ma anche l’uso idroelettrico e conseguentemente il lavoro nella valle del Tirino. Sulle grandi derivazioni idroelettriche la Regione Abruzzo è oltretutto in ritardo. Occorrono una modifica alla legge e un tavolo interistituzionale come richiesto dalla Società Chimica Bussi e dalla Burgo Group. Leggendo sulla stampa della rinnovata volontà di captare acqua abruzzese per alleviare la sete pugliese, mi sorge il dubbio che l’ateneo teatino non abbia valutato fino in fondo le ricadute economiche dell’operazione».